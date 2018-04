La elegancia sobre el albero

La indumentaria del hombre en la Feria ha sido un aspecto menos analizado que la de la mujer. La contundente belleza de los trajes de flamenca ha eclipsado el vestir de los caballeros, el cual, no obstante, ha de cuidarse al máximo, pues se trata de una fiesta concebida más para ser visto que para ver. No olvidemos que esta celebración tiene un origen burgúes, por lo que la imagen que se proyecta constituye un factor de indudable importancia. Esencial.

Para hablar del hombre en la Feria hay que atender a la vestimenta usada cuando se va a pie y a caballo. Respecto a los jinetes, nada mejor que acudir a los consejos del sastre Fernando Rodríguez Ávila. A este sevillano se debe la recuperación del traje corto en el real, ya que su uso en la década de los 90 se encontraba a la baja. "Usar tirantes y vaqueros en la Feria, cuando se va montado a caballo, es una falta de respeto cultural". La crítica fue lanzada por Rodríguez Ávila en aquel entonces, lo que provocó la recuperación de las buenas costumbres. "Ya no se ven caballistas mal vestidos", refiere el sastre.

El atuendo es un traje "preciosista" por su colorido y sus líneas, tanto para los jinetes como para las amazonas. "Dentro de este vestuario hay distintas formas. La chaquetilla puede ir con solapa o sin ella. Para las mujeres, de terciopelo. Bordada o no", subraya este profesional, quien aportó una de las creaciones más importantes en dicha prenda: "Llevar la costura de la espalda a la conjunción de la manga, tomando el modelo de confección del chaqué". La arquitectura del hilo, el metro y las tijeras.

Vayamos ahora al feriante de a pie. Rodríguez Ávila hace dos precisiones. Para ir esta noche al alumbrado debe acudirse como se hace a una cena de gala, con traje completo y corbata. Para los demás días se puede prescindir de la corbata y optar por el formato más genuino: camisa abotonada, clavel en la solapa y sombrero de ala ancha. Una advertencia: "Clavel y corbata no se pueden llevar a la vez. Son incompatibles. Uno u otro".

Javier Luque, afamado personal shopper de Sevilla, también aporta varias indicaciones sobre la indumentaria masculina más recomendada para estos días de farolillos. La chaqueta es un elemento imprescindible para pisar el albero de Sevilla. La segunda piel. Un toque de elegancia que nos distingue de otras celebraciones similares en Andalucía. Se recomiendan los tonos claros para la mañana y los oscuros si se acude por la noche. La corbata, siempre aconsejable, aunque prescindible. Si no sabe hacerse el nudo, acuda a los buenos tutoriales que hay en Youtube. Si aún así no le convence, opte por no llevarla. En caso de lucirla, elija colores alegres. Lisos o estampados (con flores, lunares o rayas).

Y atención, muchísima atención a los complementos. Son los que otorgan el toque de distinción. Para bien o para mal. Un arma de doble filo. Combinen lo mejor posible el pañuelo, los tirantes, los gemelos para el puño y hasta los calcetines. Un elemento básico que le evita caer en cualquier abismo cromático es la camisa blanca. Liga con todo. Ante cualquier duda, Luque aconseja comenzar por la selección del traje y la camisa. Luego, la corbata y el pañuelo. Las chaquetas grises y azules siempre vienen bien con complementos celestes, verdes o rojos (y sus derivados).

No caiga en la tentación -tan de moda- de llevar los tobillos al aire. Déjela para otra ocasión. Y, por último, olvídese estos días de imitar el look de cuestionable gusto que exhiben ciertos futbolistas. Lo pueden acabar confundiendo con una atracción de la Calle del Infierno.

Reportaje