"No hacen falta más carreras, sino que las 20 que hay sean divertidas"

A sus 22 años, Carlos Sainz afronta un prometedor futuro. En su tercera temporada como piloto de Fórmula 1 ocupa el noveno puesto en el Mundial, con 29 puntos, y atesora suficientes experiencias para hacer bagaje de todo lo vivido en los últimos tiempos.

-Ahora que conoce bien la Fórmula 1, ¿cuánto difiere de lo que se imaginaba que iba a ser?

-No tanto. Tengo la suerte de haber conocido este deporte antes de llegar por haber venido a los grandes premios, por trabajar con Red Bull, en el simulador... por venir a correr en categorías inferiores... Y sabía, más o menos, cómo funcionaba. Por lo tanto, no me ha sorprendido nada, ni hay nada que sea del otro mundo.

-¿Y los asuntos extradeportivos?

-Eso siempre te lo esperas. Sobre todo, porque todo el mundo habla de ello. Te dicen "ya verás cuando llegues, la cantidad de eventos, de entrevistas..."; "no todo es como te crees que es"... y todo eso. Pero, por suerte, estoy educado desde pequeñito con esa base, así que me lo esperaba.

-Me refiero a las trampas, entre comillas, que a uno le pueden hacer, o intentar hacer, en este mundo. Estas cosas, ¿le hacen valorar aún más los dos títulos mundiales de rallys que ganó su padre?

-Sí, seguro (ríe). Vamos, sé lo difícil que es ganar en alguna categoría del mundo del motor, porque éste es uno de los deportes en los que menos dependes de ti mismo y más de otros factores, contando rallys, Fórmula 1, Le Mans... Sé lo difícil que es ganar. Y por eso lo admiro y lo aprecio tanto.

-20 carreras este año, 21 el que viene. ¿Suficiente así, o le apetece que haya hasta 25, como pretenden algunos?

-Yo estoy contento con las 20 de ahora. Si hay 25, habrá que ver alguna manera para hacer posible que mecánicos, ingenieros y pilotos puedan ir guardando energías. Quizá haciendo los fines de semana más cortos... no sé. Pero creo que 20 es el compromiso justo. No hacen falta más. Lo que hay que hacer es que esas 20 sean divertidas para los pilotos y para el público.

-¿Qué recuerdos tiene del accidente que sufrió en Sochi (Rusia) hace dos años, lo pasó muy mal?

-Yo, cuando peor lo paso, es cuando cometo un error. Ahí es cuando más te criticas y te castigas a ti mismo. Pero en un accidente como ése...

-Hombre, como mínimo, se llevaría un buen susto, ¿no?

-Sí, claro que te pegas un susto. Pero enseguida vi que estaba bien. Así que, a partir de ahí, ya me puse a pensar en la carrera del día siguiente y en cómo podría remontar. No lo pasé mal. Sabía que mis padres, en casa, lo estarían pasando fatal. Así que intenté ponerme en contacto con ellos lo antes posible. Pero no fue un mal momento en mi carrera.

-Sus familiares y seres queridos, ¿tienen asumido ya que este tipo de cosas pueden pasar?

-Claro. En la Fórmula 1 el accidente puede llegar en cualquier momento. Llegó en Canadá, llegó en Sochi... y habrá más. Así funciona este deporte. Pero también es lo bonito que tiene, lo que lo hace tan especial. Parece que no, porque la gente se olvida, pero vamos a 340 kilómetros por hora en una recta, al lado de un muro. Y en cualquier momento, cualquier cosa puede pasar. Pero eso es lo que nos hace especiales a los pilotos. Y no lo cambiaba por nada.