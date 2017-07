Actriz, 'Las chicas del cable'ANAFERNÁNDEZ

Pasarela de VERANO

A la actriz Ana Fernández le encanta el verano y ha disfrutado de una de las citas estivales más divertidas, el Barcelona Beach Festival. Allí ha hablado de cómo va a pasar las vacaciones y de la próxima temporada de Las chicas del cable, serie en la que interpreta a Carlota, una de las protagonistas.

Es necesario que haya más evolución con la admisión de mascotas en los hoteles"

-¿Qué tal la experiencia en el Barcelona Beach festival?

-Ha sido maravilloso. Me lo he pasado fenomenal, con una temperatura y un sol fantástico y con una compañía inmejorable. En la música reconocía las canciones aunque no conocía a muchos artistas, pero a partir de ahora les voy a seguir. Por supuesto, todo ello tomando unos roncitos Barceló con coca-cola que es mi bebida, lo que siempre suelo tomar, y además es cierto y verídico, nada de publicidad subliminal (risas). Yo salgo y me tomo un Barceló con coca-cola y coca-cola normal, que tenga de todo: su azúcar, su cafeína y todas sus cosas. Y si puede ser con Barceló añejo, mejor.

-¿Qué planes tiene para el verano?

-Van a ser descansar mucho, bajarme a la playa con los perritos, irme a algún concierto de la gira que tiene Adri con Marlon en algún sitio de playa así chulo y estar con la familia. Como los de todo el mundo, más o menos (risas).

-¿Es más de playa o de montaña?

-De playa, siempre. Un madrileño siempre es de playa (risas).

--¿De mochila y aventura o maleta y viaje con destino conocido?

-Con el tipo de vida que llevo y los viajes de trabajo soy más del destino conocido y elegido porque con los perritos tampoco puedes ir mucho a la aventura porque igual no te los admiten. Así que tengo que asegurarme que me van a dejar dormir a las criaturas conmigo.

-Y para relajarse, ¿mejor una hamaca y un buen libro o tumbarse al sol en la playa sin pensar en nada?

-Hombre, una hamaca y un buen libro.

--¿Prefiere alejarse de todo en entornos aislados o empaparse de dinamismo en grandes urbes en estos meses?

-No, no, no. Prefiero entornos relajados y aislados.

--¿Le van los grandes viajes al extranjero o nada como unos días en el pueblo conociendo España?

-Creo que hay un término medio. En España tenemos un entorno nuestro con unas playas y unas costas increíbles y tampoco hace falta cruzar el atlántico para tener una semana de playa brutal con la oferta que tenemos aquí en nuestro país.

-Y cuando llega la noche, ¿cervezas en cualquier chiringuito o unas buenas copas en un chill out?

-Copas en un chill out, porque la cerveza no me gusta.

-El verano es una buena época para practicar deporte, ¿por cuáles se decanta?

-Hombre en verano siempre suelo practicar mucho las palas en la playa porque me gusta mucho. Siempre con mis hermanos hacemos campeonatos y a Adri también le hemos introducido con lo cual pues es lo que más practico.

-Es una amante de los perros, ¿cómo lo hace para llevárselos de vacaciones?

-Bueno como los incluyo como miembros de nuestra familia, cuando vamos por Madrid vamos todos juntos, ahora que Adri se va de gira he buscado una casa dónde admiten a perros. Es necesario que en España haya más evolución con la admisión de mascotas en hoteles, casas de alquiler e incluso medios de transporte. Todavía creo que nos queda mucho por aprender en comparación con otros países de Europa como puede ser por ejemplo Suiza.

-Piense en la vuelta al cole. Las chicas del cable ha batido todas las previsiones. ¿Esperaba ese éxito o Netflix como plataforma de pago imponía?

-Hombre, el aval que tiene Netflix no es que tenga que ser un éxito, sino que hay una tranquilidad y una paz. El pensar que no hay unos aparatos o sistemas que calculan que un sistema gusta o no gusta. Lo que plantea Netflix, lo que tiene de bueno, es que hay para todos los públicos, y que una serie no la tiene que ver toda la familia desde el niño hasta la abuelita de ochenta.

-¿Y qué nos puede contar sobre lo que le espera a Carlota en la próxima temporada?

-Carlota en esta temporada ha tenido una evolución bastante interesante con respecto a la primera. Va a ser mucho más cañera y se va a centrar más en esa lucha por la mujer, porque de las cuatro es la más rebelde en el ámbito profesional, en el ámbito personal.