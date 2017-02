Eugenia Martínez de Irujo se defiende en Instagram

Eugenia Martínez de Irujo no se ha quedado callada ante las críticas que ha recibido la imagen que ha colgado en Instagram, en la que posa con su sobrino Carlos. Eugenia contestó a un usuario que criticaba su belleza y la tildaba de "horrenda". "La verdad que no sé si eres hombre o mujer, porque bien que te escondes... Tampoco me extraña por lo desagradable que eres sin necesidad. Siento hacerte sentirte tan mal como para expresarte así, pero créeme que el perjudicado sólo eres tú... porque todo esto dice muy poquito de ti", dice rotunda.