Eva González y su hijo protagonizan 'MasterChef'

No pudo estar porque aún se encuentra de baja por maternidad, pero Eva González no estaba dispuesta a perderse la presentación a los medios de la nueva edición de MasterChef, la sexta ya, que se celebró ayer. Gracias a una pantalla gigante, desde la rueda de prensa en Madrid se conectó con la presentadora, que se encontraba en su casa sevillana de Mairena del Alcor. Desde allí se dirigió a la prensa y comentó que esta edición del talent show es "la más especial" para ella, ya que durante la grabación estaba embarazada de su hijo Cayetano, quien nació el pasado 4 de marzo.

"Voy a tener un recuerdo maravilloso de esta edición. Estoy segura de que dentro de unos pocos años podré enseñársela a Cayetano para que vea cómo su mamá le llevaba en la barriguita", afirmó Eva convirtiendo a su recién nacido en protagonista, de alguna manera, de este momento. "Ha sido la edición de mi embarazo", continuaba, "he aguantado todo lo que he podido, y creedme, no ha sido fácil aguantar en semejantes tacones, pero mis compañeros me lo han puesto muy fácil", contaba emocionada la recién estrenada mamá.

"Bueno, os dejo ya que me pongo a hablar y no paro. Me voy, que al chico le toca ya comer. Un beso grande a todos", comentaba a modo de despedida para seguir disfrutando de la maternidad al lado de su marido, Cayetano Rivera.