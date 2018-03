Itziar Castro planta cara a la 'gordofobia'

En el número de enero la revista Harper's Bazaar reunió a algunas de las actrices nominadas a los Goya para que protagonizaran un reportaje en el que posaron desnudas. No contaron con Itziar Castro y ella se quejó. A través de Twitter la actriz, que estaba nominada a Mejor Actriz Revelación por su trabajo en la película Pieles, escribió sobre las fotografías de sus compañeras: "Me hubiera encantado hacerlas pero se ve que no tengo el cuerpo deseado porque ni se me preguntó". La publicación reaccionó y ha convertido a Itziar en una de las protagonistas de su número de marzo. "Escribí un comentario en las redes sociales y se lió. Empezaron a intervenir haters y no haters, pero yo simplemente dije que tenía ganas de hacerlo" cuenta la intérprete sobre el comentario que hizo. La catalana ha posado desnuda para el fotógrafo Félix Valiente y ha concedido una entrevista en la que reivindica las tallas grandes. De su físico Itziar habla en el reportaje sin ningún tipo de complejo sintiéndose afortunada de tenerlo y asegurando no estar dispuesta a engordar ni a adelgazar por nadie. Ni siquiera por Almodóvar. "Gracias a mi físico jamás se me ha etiquetado como actriz cómica o dramática y he podido hacer de todo, que es lo que me gusta". Con sus reivindicaciones y al protagonizar este reportaje Itziar grita contra la gordofobia, el sentimiento de repulsa hacia las personas con obesidad. Algo que hace en todas sus apariciones en estrenos, alfombras rojas y otros eventos, donde siempre se muestra natural y sin complejos.

La actriz, que acaba de cumplir 41 años, ha aprovechado la entrevista para hacer repaso de su amplia trayectoria en el mundo de la interpretación. Itziar lleva más de veinte años en la profesión, donde ha participado en musicales como Peter Pan, en películas como Las brujas de Zugarramurdi o en series como Vis a Vis, que acaba de terminar el rodaje de su tercera temporada para Fox.