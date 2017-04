Kortajarena revoluciona las redes con su idilio ficticio con una tuitera

Jon Kortajarena ha dejado claro en las redes sociales que además de tener un físico de infarto tiene un gran sentido del humor. El modelo vasco no se lo ha pensado dos veces a la hora de contestar a @lavecinarubia, una famosa tuitera que bromeaba con la posibilidad de que, tras el fin de parejas perfectas como la de Brad Pitt y Angelina y la de Bustamante y Echevarría, pudiera surgir otra unión indisoluble, que no era otra sino la formada por ella y Kortajarena ("Nos podéis llamar #rubijarena",dijo). Al modelo le debió hacer gracia aquella propuesta y no dudó en contestar con un tuit que decía "Me tienes loco", una frase que no pasaron por alto los seguidores de ambos y que sirvió de punto de partida para una hilarante conversación entre modelo y la tuitera. Cuando los internautas empezaron a pedir una cita entre ambos, Jon volvió a demostrar su sentido del humor y colgó un montaje en el que aparecía la Barbie junto a un Ken con su cara. La respuesta de @lavecinarubia no se hizo esperar y pidió ayuda a la Policía Nacional porque le habían "robado el corazón". En este simpático culebrón también ha intervenido la policía, que ha contestado con el siguiente tuit: "Todo bajo control, los agentes de la policía citaremos a @jonkortajarena para investigación exclusiva", a lo que el modelo respondió en el mismo tono: "Si me llaman a declarar, espero que me rebajen la pena si le pido una cita a @lavecinarubia para devolverle el corazón".