Marta Hazas presume de su estrella de la fama

A Marta Hazas se le iluminan los ojos cuando habla de su tierra, por eso no ha podido disfrutar más del último regalo que le han hecho sus paisanos: una estrella de la fama con su nombre en una de las calles más comerciales de la capital cántabra. No está en el Paseo de la Fama de Hollywood, pero a la actriz de Velvet posa orgullosa tumbada en el suelo junto a su estrella, como si lo estuviera."Ya tengo mi estrella en Tetuán y me hace mucha ilusión. Bonito día ayer. Que te cuiden así en tu ciudad no tiene precio. Gracias a la asociación de hosteleros y comerciantes de Tetuán", escribía en sus redes sociales. La de Marta Hazas es la primera estrella de esta calle, aunque seguro que no será la última.