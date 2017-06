Patricia Conde estalla contra Montoro

A Patricia Conde no le ha hecho ni pizca de gracia que su nombre aparezca en la lista de morosos que ha publicado Hacienda. Y para que conste, ha escrito una carta en sus redes sociales en la que asegura que no ha dejado de pagar sus impuestos ni un solo día. "La razón de que mi nombre figure en esa dichosa lista es que Hacienda entiende que en un determinado momento, que se remonta a más de diez años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte, sin perjuicio de que en todas sus actuaciones reconozca que declaré todos mis ingresos SIEMPRE. La discrepancia reside en una distinta interpretación de la norma, circunstancia que escapa de mi control e influencia , en tanto me dedico a una cosa bien distinta del asesoramiento fiscal. Dilucidar quién está en lo cierto, si Hacienda o quienes me asesoraron, corresponde a los Tribunales, y a fecha actual todo está pendiente de sentencia", dice la actriz, que se despide con su habitual sentido del humor: "Un beso grande a todos (incluso al señor Montoro)".