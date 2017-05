Paula Echevarría estalla en Instagram

Hasta ahora siempre ha sido atenta con la prensa y, aunque no ha contestado a nada relativo a su separación, su silencio siempre ha llegado con una sonrisa, pero Paula Echevarría ha tocado techo y ha estallado en Instagram. Está indignada con el último número Hola en su último número, que ha lanzado como exclusivas unas fotos que, según matiza la actriz, se realizaron el año pasado y fueron enviadas a todos los medios en la promoción de su nuevo perfume. "Me parece indignante que una revista, se supone que de prestigio, como @holacom manipule la información a su antojo con el fin de qué? Vender más revistas? Reírse de la gente que las compra? Rellenar páginas sin importarle a quién se lleva por delante?", dice. Y añade rotunda que la revista ha mentido transformando la nota en un reportaje "donde parece que yo me he lucrado de una situación personal de la que ni me he pronunciado ni lo haré jamás". "Llevo casi dos meses escuchando en TV y leyendo en titulares barbaridades acerca de mi vida personal, de la de mi marido y lo que es mucho más grave, de la de una niña de 8 años sin que ninguno de nosotros haya abierto la boca ni para confirmar ni para desmentir nada y ni lo haré. Ya está bien, basta de manipular, de malinformar a la gente, de rellenar minutos de programas y páginas de revistas con mentiras. Siempre he tenido buena relación con la prensa y la prensa conmigo, entiendo vuestro trabajo y lo respeto y entiendo que si algo consideráis que es noticia habléis de ello, ni siquiera pido que no lo hagáis. Pero si lo hacéis hacerlo bien, con la verdad por delante y si no sabéis, mejor ser prudentes."