Playboy elige a Ana Obregón para su regreso a España

La mítica revista Playboy inicia desde hoy una nueva etapa en España. En el primer número de esta nueva era, la publicación ha querido dejar claro que su imagen de siempre ha cambiado y ya no sólo apuesta por las chicas jóvenes y ligeras de ropa. Para ello ha confiado su primera portada a la que consideran un "mito erótico para los españoles", que no es otra que la polifacética Ana García Obregón. La actriz y empresaria se muestra muy sugerente en la doble portada de la revista, en las que aparece con un triquini negro ribeteado en dorado y con un sensual vestido de encaje azul marino con amplias transparencias. Esta elección tiene también una doble lectura, ya que con ella la revista subraya que la mujer sigue siendo interesante a partir de los 50 (Ana ha cumplido este año 62). "Ana ha demostrado que puede ser sexy, atractiva, tener arrugas y gustarse. Tiene poderío físico", explicaron al portal Vanitatis los responsables de la revista, que recalcaron que la bióloga, que ya había posado otras veces para esta publicación, aceptó gustosa la propuesta y puso sólo una condición: que no quería que los retoques la dejaran como una niña de 20 años.

El reportaje ha sido realizado en varias localizaciones. Ibiza es uno de los destinos, tal y como avanzó la actriz en sus redes sociales. En total son 18 páginas de fotos acompañadas por una extensa entrevista en la que Ana se muestra sin dobleces.

La nueva etapa de Playboy en España fue presentada anoche en una conocida discoteca madrileña.