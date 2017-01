"Seguimos siendo los mismos cuatro amigos de toda la vida"

Un futuro arquitecto, un futuro administrativo, un futuro ingeniero industrial y un futuro historiador. Los cuatro tienen un presente que es la música. Cuatro amigos que bajo el nombre de Morat se convirieron en la banda revelación del 2016, con nominación a los Grammy latinos incluida, y que han rozado el cielo con su sencilla Como te atreves. Morat son Juan Pablo Villamil Cortés , Juan Pablo Isaza Piñeros, Alejandro Posada Carrasco y Simón Vargas Morales, cuatro jóvenes colombianos con un sonido, el FolkiPop, y un objetivo: seguir divirtiéndose y soñando juntos. Ahora triunfan con Cuanto me duele y están abriéndose camino en México, donde acaban de iniciar su nueva gira de promoción.

-¿Estáis viviendo un sueño o lo mejor está por llegar?

-Un poco de las dos cosas. Por un lado hemos soñado con esto desde que éramos muy pequeños. Tener un trabajo tan bonito, viajar con amigos por todo el mundo, sentir a la gente... Pero es inevitable que mientras uno camina en este sueño pues vamos imaginando nuevas cosas y teniendo nuevas metas, que son más grandes.

-Sois amigos desde muy pequeños, ¿cómo gestionáis vuestra amistad ahora que también sois socios de trabajo?

-Pues precisamente creo que ésa es una de nuestras mayores ventajas, que éramos muy amigos antes que compañeros de banda y trabajo. Nos conocemos tan bien que las cosas se solucionan de forma muy sencilla entre nosotros. Tenemos una ventaja y es que pase lo que pase ninguno de nosotros está haciendo esto por algo que vaya más allá que pasarlo bien entre amigos y hacer lo que nos gusta. No hacemos música por necesidad por decirlo de alguna forma, es un trabajo profundamente honesto. Todos estamos en la universidad, estudiando y formándonos. No me imagino un futuro sin ellos y si la boy band dejara de funcionar no sería algo trágico pues seguro que se haría de forma consensuada, somos una familia.

-¿Cómo compagináis vuestra vida de estudiantes con la de músico viajando de aquí para allá?

-Es lo más duro. Hacemos los exámenes por internet y con el cambio horario, a veces incluso minutos antes de subirnos al escenario, es complicado pero tenemos ese objetivo de seguir adelante con nuestros estudios y lo vamos a cumplir. A medida de que ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta de que querer es poder. Tenemos disposición y el tiempo se encuentra.

-Defendéis un estilo musical muy reconocible. ¿Es fácil tener personalidad en un mercado tan competitivo?

-Nuestro estilo se ha desarrollado de una forma muy natural, muy orgánica, nunca nos hemos sentado a decir vamos a hacerlo así o así. Ha sido suerte y coincidencia. Sin embargo también hay cierta influencia de la industria y el contexto en nuestra música, es inevitable no acabar escribiendo aquello que escuchas mucho en un momento dado y que te gusta.

-¿Qué tal os sentís en España?

-Es extraño viajar diez horas y aterrizar en una tierra tan lejana a la de uno y que todo sea tan familiar. El público español está siendo muy generoso. Nuestras mascotas aún están en Bogotá (risas), pero una parte muy importante de nuestra vida está ya aquí, en España.

-Un momento...

-Subir al escenario y escuchar el murmullo del público segundos antes de empezar a cantar, comenzar a tocar y que la gente cante y te siga, eso es increíble.