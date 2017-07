Vamos de concierto

Es el plan más deseado del verano. Cuando el calor empieza a apretar y no puedes aguantar las ganas de música y baile, haz las maletas y vete de festival. No hace falta irte hasta Coachella...también en España hay buenos festivales, desde el Arena Sound de Burriana hasta el Sonorama o el Mula Fest de Madrid. Elijas el que elijas, aquí tienes la lista de los 'outfits' imprescindibles para arrasar en la pista de baile.

La pieza principal tiene que ser una apuesta segura. Lo más fácil es un vestido ligero para ir cómoda o un conjunto de shorts y top bordado o de crochet perfecto para lucir la piel bronceada. Para darle más estilo, puedes lucir la novedad del verano:el vestido red. Es una prenda que se coloca encima de cualquier look y le aporta personalidad. Arriésgate con los complementos. Este verano se llevan las mochilas y el tejido de mimbre. Hemos encontrado un mix perfecto que marca la diferencia y conjunta con el calzado festivalero: botines con tachuelas para estar cómoda y no perder nunca el ritmo. Los sombreros de paja y gafas de sol tampoco pueden faltar en ningún look de verano. Apúnta las fechas y sal a celebrar las vacaciones con los amigos.