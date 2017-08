Zorzi y Onassis: hípica y química

En el mundo del deporte ecuestre, entre competición y competición de hípica al más alto nivel, ha surgido un nuevo amor. Esa es al menos la impresión que se ha llevado todo el que ha podido observar juntos a Athina Onassis y Alberto Zorzi, la pareja en ciernes del momento. La clave para unirlos ante los medios ha sido el hecho de que Athina, la multimillonaria nieta del magnate griego Onassis, le ha cedido a Zorzi su caballo estrella, Cornetto K, para competir en los últimos certámenes.

Pero ¿quién es Alberto Zorzi? Lo que todos saben es que se trata de un joven jinete italiano de 28 años, dueño de una fortuna notable y tan amante de los caballos como Athina. Aún así, su historia sobre los mejores caballos no es reciente: Comienza a sus ocho años, es a partir de ese momento cuando Zorzi se empieza a dar a conocer como precoz promesa del mundillo. Ahora Alberto es ya toda una figura en la élite de la hípica y a su último triunfo ha llegado a lomos, precisamente, del querido Cornetto K de Athina.

El hombre que rompió el corazón de Athina montaba el mismo caballo que ha llevado al oro a Alberto Zorzi

Sí, se trata del mismo Cornetto K por el que Doda Miranda, el ex marido de Onassis, también jinete, ha peleado durante tantos meses en los tribunales. El hombre que rompió el corazón de Athina tras once años de feliz matrimonio, por una supuesta infidelidad, acostumbraba a montar en las competiciones al mismo caballo que ahora ha llevado a Alberto Zorzi hasta el oro del último Global Champions Tour en Mónaco y también, si los rumores son ciertos, hasta los brazos de Athina.

Por el momento no ha habido una confirmación oficial por parte de ninguno de los miembros de la pareja pero la innegable química entre ambos no ha dejado muchas dudas sobre la naturaleza de la relación que mantienen. Athina Onassis ha sido siempre celosa de su intimidad y no es habitual verla hablar de su vida personal para un medio de comunicación, así que habrá que esperar para conseguir una confirmación de la historia de amor que pueda darse por oficial.

Ya era hora para la heredera de los Onassis de reencontrarse con la felicidad. Lo que algunos han tildado de "maldición familiar" es una trágica lista de desventuras amorosas e infidelidades con las que ha tenido que lidiar la familia desde que Aristóteles Onassis se divorciase de la bellísima Athina Livanos tras comenzar su malogrado romance con María Callas, que se ahogó en un nuevamente mal avenido matrimonio del magnate griego, esta vez con Jacqueline Kennedy.

La única hija que sobrevivió a Aristóteles, Christina Onassis, no fue más afortunada en el amor y murió joven tras cuatro relaciones que no perduraron. Fruto de la última nació Athina Roussel Onassis. Con solo 17 años, Athina se enamoró del brasileño Álvaro Alfonso de Miranda Neto, Doda, que acababa de salir de una relación tormentosa. Ahora, tras una complicada ruptura que ha dejado a Doda, por el momento, sin Cornetto K, ambos parecen finalmente haber rehecho sus vidas. Mientras él continúa con la espectacular Denize Severo, ella parece haber encontrado, ahora sí, al jinete de sus sueños.