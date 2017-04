El preso más guapo del mundo, deportado a EEUU

Jeremy Meeks saltó a la fama hace poco más de un año por ser el "preso más guapo del mundo". Después de cumplir su condena, el joven dio el salto a la pasarela y desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York de la mano de Philipe Plein. Pero no todos entienden de la misma forma su reinserción. Meeks ha sido deportado a Estados Unidos cuando intentaba pasar unos días en Londres. "Estoy harto de esta mierda. Londres no me quiere aquí después de haber cumplido mi condena. Es una locura", dijo el modelo en las redes sociales.