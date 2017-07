'La reina de la oscuridad' enciende el mundo de la moda

La diversidad racial ha llegado a las pasarelas de todo el mundo. El canon de belleza amplía sus horizontes con modelos asiáticas, latinoamericanas y de origen africano. En los desfiles ya no sólo triunfan las típicas modelos caucásicas. Un ejemplo de esta variedad del color de piel se puede observar en la modelo emergente Nyakim Gatwech. Es de origen sudanés y es conocida como "La Reina de la Oscuridad" debido a la intensidad de su color de piel que va más allá del negro. Ella misma habla de su físico, "Mi chocolate es elegante, y también es lo que represento, una nación de guerreros". Y es que Nyakim, a sus 24 años, deslumbra allá donde va.

No obstante, también ha recibido duras críticas e insultos racistas por su tono de piel. Pero ella no se echa atrás, al contrario. Se ha convertido en una gran activista en las redes sociales, donde anima a sus numerosos fans y seguidores a sentir orgullo y no vergüenza por cómo son, les incita a amarse, aceptarse e ignorar los comentarios dañinos que puedan recibir. Afirma que su color es su seña de identidad y defiende la diversidad racial en la difícil industria de la moda. "Me encanta. Estoy tan agradecida a todas las personas que me apoyan escribiendo sobre mí... Todos somos preciosos, sea cual sea el color de nuestra piel. ¿Por qué lo oscuro debe ser malo? Acepta quién eres y quiérete", señala en su cuenta de instagram. Actualmente vive en Mineapolis, donde se mudó después de que algunas personas le animaran a abrirse paso en la carrera de modelo.

Nyakim Gatwech es una de las modelos que ha roto la belleza convencional. De esta manera demuestra que el atractivo depende de la persona y sirve de inspiración y ayuda para muchos.