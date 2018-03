Lexus aumentará más de un 40% sus ventas en 2019 con la llegada del nuevo UX

El Lexus UX, el SUV más pequeño de la marca, que llegará a principios de 2019, será vital para conseguir alcanzar el objetivo de los 10.000 modelos vendidos. Esto es un 40% más que este 2018 en el que la firma japonesa ha fijado su objetivo en las 7.000 unidades.

Aunque el UX ya fue revelado en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra los responsables de la marca han dado la oportunidad a los medios de acercarse con más detenimiento al vehículo, aprovechando también para dar a conocer sus detalles.

El UX completa la gama SUV de la marca nipona, ya que con sus 4,5 metros de largo se sitúa por debajo del NX, exactamente 14 cm menos. De ancho alcanza los 1,84 metros, esto es sólo un centímetro menos que su hermano mayor, una manera más que evidente de marcar presencia en la carretera.

Utiliza la nueva plataforma GA-C que comparte con modelos de Toyota como el CH-R o el Prius.

Se ubica de esta manera dentro del segmento C-SUV, en el que rivaliza de manera directa con modelos como el BMW X1, el Mercedes Benz GLA o el Audi Q3. Desde Lexus prevén que este segmento continúe creciendo alrededor de un 60% durante los próximos años.

Su diseño es uno de los puntos más atractivos, al ser atrevido se desmarca de otros modelos premium, pero mantiene la elegancia que se espera de un coche de la marca nipona. Ha sido concebido para el mercado europeo, con líneas de dinamismo en el frontal, laterales y zaga.

Los faros, que serán LED, marcan la personalidad del vehículo, sobretodo en la parte posterior, ya que el UX inicia lo que parece será un distintivo propio de la marca, las luces traseras están conectadas por una línea que cruza el portón.

El UX tiene una línea de diseño que mezcla el concepto coupé con el crossover, esto es fácilmente apreciable en la línea del techo, los faros traseros forman también una especie de spoiler que forma parte de la unión entre lo deportivo y lo versátil.

En la parte delantera la parrilla es lo que más llama la atención, tanto por sus dimensiones como por su forma. Desde la marca la denominan doble punta de flecha, nosotros podemos asegurar que aporta mucha presencia, ya que se funde con los faros dándole al frontal y al capó una gran sensación de aplomo.

El Lexus UX se venderá en España sólo en su versión híbrida, como toda la gama de la marca. Estrenará un nuevo motor híbrido 2.0 gasolina de 178 CV, que emplea elementos totalmente nuevos, como la batería, el transeje o la unidad de control de potencia.

En cuanto a la carga tecnológica y de seguridad el UX no defraudará, contará con sistemas de control del crucero adaptativo, asistente de centrado de carril, head up display, cámaras de 360º, etc. Todo ello gobernado desde una amplia pantalla de 10.3 pulgadas.

Por último debemos decir que el puesto de conducción es bajo, así como el centro de gravedad del vehículo, este es otro resultado más de la combinación entre SUV y coupé que busca la marca.

De precios oficiales nada se sabe, pero podemos estimar que la gama arrancará alrededor de los 35.000 euros. Los primeros pedidos se podrán realizar a partir de septiembre de 2018.