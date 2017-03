Al menos un muerto y varios heridos en un ataque en las inmediaciones del Parlamento británico

Una persona ha muerto y varias han resultado heridas tras ser atropelladas en la tarde de este miércoles en el Puente de Westminster por un individuo que también ha apuñalado a un policía antes de ser abatido por los agentes. Scotland Yard está tratando el suceso en las inmediaciones de la Parlamento británico como "un acto terrorista" hasta que no sepa "lo contrario"", señaló la Policía Metropolitana de Londres (Met). La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, no se ha visto "involucrada", según confirmó un portavoz del Gobierno británico, mientras que la sesión de la Cámara de lo Comunes ha sido suspendida y los parlamentarios recluidos en el edificio por seguridad.

En un comunicado, la Met señala que agentes armados se encuentran en el lugar del incidente al tiempo que solicita a la población que evite acudir a las zonas próximas al Parlamento. "La Policía pide a la gente que evite las siguientes áreas: la plaza del Parlamento, Whitehall, el puente de Westminster, el puente de Lambeth, la calle de Victoria", indica el comunicado.

Asimismo puntualiza que esa petición "es para permitir el acceso de los servicios de emergencia a fin de poder atender este incidente en curso. Los agentes, incluidos agentes armados, permanecen en el lugar y estamos tratando esto como un incidente terrorista".

El líder de la Cámara de los Comunes, el diputado David Lidington, informó previamente de que un policía fue apuñalado ante el Parlamento y el atacante "fue abatido a tiros" por las fuerzas del orden.

El incidente ocurrió después de que se celebrase la sesión semanal de preguntas a la primera ministra británica, Theresa May, en la Cámara de los Comunes, pero la jefa del Gobierno no resultó afectada por los acontecimientos en Westminster, indicaron fuentes de la residencia oficial de Downing Street. "Lo que puedo decirle a la Cámara es que ha habido un incidente grave", explicó Lidington a los diputados, que aún están reunidos en la cámara baja, donde se han suspendido temporalmente las sesiones. "Una ambulancia aérea está actualmente atendiendo en el lugar para sacar a las víctimas. También hay información de más incidentes violentos cerca del Palacio de Westminster", explicó el líder de los Comunes.

Las imágenes de televisión muestran un amplio dispositivo de seguridad en torno al perímetro del Parlamento, las calles cortadas y un amplio despliegue de ambulancias.

En declaraciones a la BBC, el académico estadounidense Radoslaw Sikorski, explicó que oyó lo que le pareció una colisión y, al bajar la ventanilla del taxi en el que viajaba, vio que había una persona "tumbada, con dolor". "Después vi a una segunda persona y empecé a filmar, luego vi a tres más, una de ellas sangrando profusamente", afirmó Sikorski, que posteriormente en un vídeo colgado en Twitter decía que "al menos cinco personas" habían resultado heridas en ese suceso.

Por otra parte, testigos presenciales indicaron a medios locales que vieron cómo la primera ministra británica salía de manera apresurada y se metía en un vehículo al tiempo que se escuchaban, según esas versiones, sonidos de disparos.

En declaraciones a la agencia de noticias británica Press Association (PA), un testigo contó cómo el automóvil al que se subió la jefa del Ejecutivo abandonó la zona del aparcamiento de los coches ministeriales para dirigirse en dirección hacia Carriage Gates, cerca al lugar donde se produjo el incidente.

Este suceso se ha producido el mismo día en que Bélgica y las instituciones europeas han recordado a las víctimas de los atentados terroristas de Bruselas que dejaron 32 muertos y 320 heridos hace un año en la capital europea.

También se produce un día después de que, por motivos de seguridad, el Reino Unido se sumara a Estados Unidos en la decisión de prohibir ordenadores portátiles y otros aparatos electrónicos en el equipaje de cabina de ciertos vuelos directos procedentes Turquía, Líbano, Jordania, Egipto, Túnez y Arabia Saudí.