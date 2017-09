Detenido un joven de 18 años por su vinculación con el atentado de Londres

La investigación sobre el atentado del viernes en la estación del Metro de Parsons Green (suroeste de Londres), en el que 29 personas resultaron heridas, avanzó ayer con la detención de un joven de 18 años, pero se mantiene la alerta terrorista en "crítica", el nivel más alto.

El joven, cuya identidad no fue facilitada, fue arrestado en la mañana de ayer en virtud de la ley antiterrorista, en la zona portuaria de Dover (sureste de Inglaterra) y estaba pendiente de ser llevado a una comisaría de la capital británica para ser interrogado sobre las circunstancias del atentado, del que se responsabilizó el grupo yihadista Estado Islámico (EI) . La ministra británica del Interior, Amber Rudd, calificó la detención de "muy significativa", pero recalcó que la investigación sigue en curso.

Scotland Yard informó en un comunicado que ayer evacuó registró un domicilio en la localidad de Sunbury, en el condado de Surrey (en las afueras de Londres), como parte de la investigación, y también dispusó la evacuación de los residentes de los edificios vecinos como medida de precaución.

La Policía ha pedido a la población que se "mantenga atenta ya que la alerta actual implica que un atentado puede ser inminente. La jefa de la Policía Metropolitana de Londres (MET), Cressida Dick, declaró a los medios que la gente verá una mayor presencia policial en las calles y recalcó que Londres "no se detendrá" tras este ataque. "Lo mejor de Londres es que no nos rendimos, no nos rendimos a los terroristas. Así que el sistema de transporte está funcionando como siempre y los eventos de hoy (por ayer) siguen adelante", añadió.

Con el nivel "crítico" de alerta se puso automáticamente en práctica la llamada operación Temperador, que autoriza a los soldados a prestar ayuda a la Policía para reforzar la seguridad en numerosos lugares importantes del país, especialmente en los estadios de fútbol al haber ayer jornada de la Premier inglesa.

La decisión de subir el nivel de alerta, según el Gobierno, fue tomada por el Centro de Análisis Conjunto de Terrorismo, compuesto por representantes de 16 departamentos del Gobierno y con sede en las oficinas de los servicios secretos MI5 (interno).

En la reunión del comité de emergencia Cobra, que presidió la ministra de Interior, se decidió mantener en "crítica" la alerta de terrorismo en el país, según informó ayer la BBC.