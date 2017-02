Pence reafirma el "inquebrantable" compromiso de EEUU con Europa

Merkel insta a las autoridades islámicas a denunciar el yihadismo

La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió ayer que "no es el islam la causa del terrorismo, sino una interpretación desviada del islam" y pidió a las autoridades religiosas islámicas marcar esa diferencia y distanciarse del yihadismo. Merkel hizo estas declaraciones en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde defendió la necesidad de la cooperación "internacional y multilateral" para luchar contra la "amenaza asimétrica" del terrorismo islamista. "No es el islam la causa del terrorismo, sino una interpretación desviada del islam", afirmó la canciller, tratando de subrayar una diferenciación que se está poniendo en duda en algunos sectores a ambos lados del Atlántico. Por eso, instó a "las autoridades religiosas del islam" a que se posicionen con "palabras claras" sobre "la diferenciación entre islam pacífico y el terrorismo en nombre del islam" ya que "eso no lo podemos hacer los no musulmanes". Por otro lado, Merkel demandó a su par turco, el primer ministro Binali Yildirim, que respete las reglas del Estado de derecho en el caso del periodista turco-alemán Deniz Yücel, detenido en Estambul por sospecha de terrorismo.