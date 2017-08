Trump fulmina también a Bannon, ultraderechista y su principal estratega

El estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, una polémica figura vinculada a la extrema derecha y al populismo, dejó ayer su cargo tras perder en las últimas semanas la confianza de Donald Trump. "El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y Steve Bannon han decidido mutuamente que hoy sería el último día de Steve. Estamos agradecidos por su servicio y le deseamos lo mejor", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un breve comunicado.

Trump comunicó a sus asesores por la mañana que había decidido despedir a Bannon, según The New York Times. El entorno de éste defiende, sin embargo, que la decisión de marcharse es suya, y una fuente de su círculo dijo al Times que el asesor ya presentó su dimisión el pasado 7 de agosto. Los rumores sobre su posible salida circulaban desde hace días y cobraron fuerza este martes, cuando Trump evitó responder a la pregunta de un periodista sobre si mantenía la confianza en su estratega jefe. "Veremos lo que pasa con el señor Bannon", respondió Trump en una rueda de prensa. El mandatario aseguró que Bannon "es un buen hombre" y "no es un racista", y lamentó que "la prensa lo trate muy injustamente".

Ex director de la página web de ultraderecha Breitbart News, Bannon cobró tal relevancia dentro de la Casa Blanca en los inicios del mandato de Trump que algunos bromeaban con que era él quien manejaba verdaderamente las riendas de la Presidencia. El estratega jefe se ha encargado de mantener a Trump comprometido con el discurso populista que lo alzó al poder, y lo animó a emitir su polémico veto migratorio contra los refugiados y ciertos inmigrantes musulmanes, y a retirar a EEUU del Acuerdo de París sobre cambio climático.

Según el Times, estaba enfrentado con el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, quien advirtió que no toleraría las maquinaciones en la sombra del estratega jefe. Algunos lo acusaban de filtrar a la prensa información negativa sobre el asesor de seguridad nacional de Trump, H.R. McMaster. Rupert Murdoch, el fundador de la cadena conservadora Fox News, urgió al presidente a despedirlo en una reciente cena en Nueva Jersey.

Por otro lado, Susan Bro -madre de Heather Heyer, la joven que murió en Charlottesville arrollada por un supremacista blanco-, aseguró ayer que no hablará con Trump después de que éste "equiparase" a los manifestantes antirracistas con los neonazis.