Trump propone a Putin una reunión en la Casa Blanca

El posible encuentro en "un futuro no demasiado lejano" entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, podría darse en la Casa Blanca, aunque aún no están concretados los detalles, informó este lunes la portavoz presidencial, Sarah Sanders.

"Como el mismo presidente confirmó el 20 de marzo, horas después de su última llamada con el presidente Putin, los dos discutieron un encuentro bilateral en un futuro no demasiado lejano en varios lugares potenciales, incluida la Casa Blanca", explicó Sanders en un comunicado. "No tenemos nada que añadir", agregó.

Trump afirma que el DACA está "muerto" e insta a México a frenar la "caravana migratoria"

Sanders respondía así a la información salida de Moscú de que Trump habría propuesto a Putin en su última conversación telefónica reunirse en la residencia presidencial en Washington, según informó este lunes Yuri Ushakov, asesor del jefe del Kremlin.

Ushakov expresó su confianza en que Washington no retire la propuesta planteada en la conversión entre ambos del 20 de marzo, es decir, antes de la reciente expulsión de diplomáticos debido al caso Skripal.

Ushakov calificó de "interesante" y "positiva" la idea, aunque agregó a renglón seguido que ambos mandatarios no llegaron a hablar de fechas o plazos concretos.

No obstante, admitió que dada la tensión provocada por la mutua expulsión de diplomáticos y el cierre de consulados, "por supuesto, se hace difícil tratar la posibilidad de una cumbre".

"Esperemos que la situación nos permita hacerlo. Como nosotros lo vemos, es algo importante y necesario para ambas partes y para toda la comunidad internacional", señaló.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aseguró a finales de marzo que Putin estaba dispuesto a reunirse con Trump, que le felicitó en su momento por la reelección en los comicios presidenciales del 18 de marzo.

EEUU ordenó el pasado lunes la expulsión de 60 funcionarios rusos y el cierre del consulado ruso en Seattle en respuesta al intento de asesinato en el Reino Unido del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija. Dos días después, Rusia respondió con la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses y el cierre del consulado general en San Petersburgo.

Por otro lado, Trump afirmó este lunes que el plan DACA, que protege a miles de jóvenes indocumentados de la deportación, está "muerto" y urgió a México a frenar las supuestas "caravanas" de inmigrantes que se dirigen a EEUU.

"El DACA está muerto porque a los demócratas no les importa o no quisieron actuar (...) Ya no funciona. Debemos construir el muro y asegurar nuestras fronteras con legislación adecuada. ¡Los demócratas quieren que no haya fronteras y de ahí las drogas y el crimen!", escribió Trump en Twitter.

El mandatario confirmó así su giro sobre el DACA, ya que hasta ahora había insistido en que quería una solución para los jóvenes indocumentados acogidos a ese programa, conocidos como soñadores, y había responsabilizado a los demócratas del bloqueo de las negociaciones.

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) fue proclamado en 2012 por Barack Obama, pero Trump ordenó que expirara en marzo de este año cuando amparaba a 690.000 personas, una decisión bloqueada temporalmente por los tribunales.

celebración de pascua. Donald Trump y su esposa Melania recibieron este lunes a cientos de niños para el tradicional festejo de Pascua en el césped de la Casa Blanca, conocido como Easter Egg Roll. Tras un breve discurso junto a un enorme conejo de peluche, en el que el presidente destacó la fortaleza de la economía y de las fuerzas armadas, Trump se reunió con los invitados en el jardín sur de la residencia.