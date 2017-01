El acuerdo para unificar Chipre tardará pese al apoyo de todos los implicados

La conferencia para la reunificación de Chipre con la participación de los países garantes comenzó ayer con el apoyo decidido de todos los implicados y con muchas propuestas sobre la mesa, pero con la certeza de que el acuerdo para poder poner fin a medio siglo de división no será fácil a corto plazo.

"No estamos aquí para cualquier solución rápida, sino para una solución sólida y sostenible", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, flanqueado por el presidente de Chipre y líder grecochipriota, Nikos Anastasiadis, y el responsable turcochipriota, Mustafá Akinci. Precisamente este último también dejó claro que la reunión "no iba a dar resultados de forma inmediata", pero "el tiempo es esencial" y no había que perderlo.

Guterres afirma que el pacto "no será entre líderes" y la población deberá refrendarlo

El máximo responsable de la ONU pidió "paciencia" y destacó que, tras 42 años de conflicto, los chipriotas merecen una solución aceptable tanto por la mayoría grecochipriota (80%) como por la minoría turcochipriota (18%).

Para que este apoyo sea unánime y sin fisuras, Guterres subrayó que el eventual pacto "no será un acuerdo entre líderes" porque deberá ser refrendado por la población. "Ha habido varios ejemplos recientes que nos muestran que los referendos no son un desafío fácil", por lo que explicó que la solución debe ser "completamente aceptable por todos".