Aromas y melodías de Francia

Orq. bética de cámaraHHHHH

Programa:'Petite suite', de C. Debussy; Concierto para arpa y orquesta en Do mayor, de F. A. Boieldieu; Sinfonía en Do mayor, de G. Bizet. Arpa: Cristina Montes. Director: Michael Thomas. Lugar: Sala Turina. Fecha: Sábado, 21 de enero. Aforo: Dos tercios.

Delicioso programa francés que Thomas entendió desde el juego de colores

La Orquesta Bética de Cámara dedicó su primer concierto del 2107 a una brillante y deliciosa selección de música francesa del siglo XIX, con el aliciente de la presencia como solista de la magnífica arpista sevillana Cristina Montes.

Thomas abrió programa con la versión orquestal que sobre el original para piano a cuatro manos de la Petite suite de Claude Debussy realizase su amigo Henri Büsser. Obra que en sus dos primeros tiempos se inspira en poemas de las Fêtes galantes de Verlaine, ofrece una mirada amable y delicada, rica en melodías y en evocaciones del pasado y que el director británico entendió a la perfección por medio de la delicadeza en el fraseo, la matización dinámica y el juego de colores, siendo secundado por una Bética de cuerdas bien empastadas (a pesar de un cierto desequilibrio al contra con tan sólo tres chelos y un contrabajo en la zona grave) y unas maderas y metales brillantes.

El famoso concierto de Boieldieu fue la ocasión para disfrutar de la maestría y la sensibilidad de Cristina Montes. La sevillana, con su sonido limpio y preciso y su dominio técnico, brilló tanto en los pasajes de mayor agilidad como, sobre todo, en el poético legato del Andante lento, en el que dejó suspendidos del aire unos pianissimi magistrales. Thomas acompañó con gran mimo y sentido del equilibrio. Como despedida, Montes ofreció una brillante versión del muy interesante Apunte bético de Gombau.

Cerró la noche la sinfonía de Bizet, que Thomas abordó desde la alegría expresiva y la acentuación de los ritmos y los tempos. Estupendo el solo de oboe de Jacobo Díaz.