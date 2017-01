EL CAAC tendrá a Gerardo Delgado entre los protagonistas del año

Tras dedicar exposiciones a otros creadores de la comunidad autónoma como José Soto, José Ramón Sierra, Carmen Laffón o Luis Gordillo, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) tendrá este año al sevillano Gerardo Delgado (Olivares, 1942) entre los protagonistas de su programación. Gerardo Delgado. Aprender de todas las cosas, que se inaugurará en abril, no será una retrospectiva al uso, como matizó el director del CAAC Juan Antonio Álvarez Reyes. "La idea no es tanto mostrar todas las etapas de su producción, sino centrarnos en algunos aspectos de su trabajo y presentarlos de manera muy amplia". Desde sus comienzos, cuando divulgaba sus piezas en la mítica galería La Pasarela, terminaba Arquitectura y proponía obras abiertas "en las que daba cancha al espectador, que no estaban terminadas sin su participación", recordó el autor, hasta la serie que elabora en la actualidad, inspirada en "unos antiguos dibujos que no tuvieron repercusión en su día", la muestra señalará la relevancia de un artista fascinado por la geometría y la música del que, además, se exhibirá numerosa documentación.

Además, entre los atractivos de una programación que los responsables del centro han presentado hoy, está la muestra que abre en febrero la oferta de este año, 1975-1992, una suerte de prolongación de la cita anterior del CAAC que oscilaba entre 1957 y 1975. Esta vez, las fechas abarcan dos momentos decisivos en la Historia de España -la muerte de Franco y el año en que la democracia española sacó pecho ante el mundo con acontecimientos como la Expo 92 o las Olimpiadas-, pero también en el arte del país, un viaje que arranca en la corriente postconceptual de mediados de los 70 y el período antiformalista de finales de los 80. La exposición, informó Álvarez Reyes, "está pensada en torno a una serie de revistas en las que participaron artistas y críticos andaluces", como Nueva Lente, Víbora o Separata. Nazario, Juan Suárez y Guillermo Pérez Villalta forman parte de un catálogo que presta atención a "fenómenos contraculturales" como el cine de Juan Sebastián Bollaín o el Hielotrón que instaló José Miguel de Prada Poole en Sevilla.

Si con motivo de la Expo, el Monasterio de la Cartuja acogió la muestra Arte y Cultura en torno a 1492, una cita en la que se podían ver piezas relacionadas con el Descubrimiento de América, ahora el CAAC parte de ese recuerdo, del que se cumple ahora un cuarto de siglo, para otra de sus exposiciones de este año, Arte y Cultura en torno a 1992. Este proyecto pretende "una revisión crítica del panorama artístico y cultural" de los 90 a través de la mirada afilada de Rogelio López Cuenca, María Cañas o Patricia Esquivias.

Entre los creadores internacionales, el centro se detendrá en mayo en los discursos de Chto Delat, un colectivo ruso cuya obra ya se vio en colectivas del CAAC como El gran silencio; iniciará una línea sobre la creación del norte de África de la mano de la artista marroquí Bouchra Kahlili (septiembre) y reivindicará el carácter pionero del videoartista neoyorquino Peter Campus (noviembre). Además, en octubre, el Monasterio de la Cartuja acogerá Mil bestias que rugen. Dispositivos de exposición para una modernidad crítica, la exposición "de mayor tamaño" que promueve el centro desde 2014, apuntó Álvarez Reyes, una cita con la que el CAAC vuelve a las muestras de tesis y analiza "cómo el arte del siglo XX se ha hecho no sólo a partir de las obras de artistas o de ensayos teóricos, sino de cómo se ha expuesto esa obra".