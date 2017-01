Érase una vez el hombre

La tortuga rojaHHHHH

Animación, Holanda-Japón, 2016, 76 min. Dirección:Michael Dudok de Wit. Guion: M. Dudok de Wit y Pascale Ferrand. Música: Laurent Pérez del Mar. Cines: Cinesur Nervión Plaza.

La era del cine global promueve encuentros maravillosos e inesperados como éste entre el animador Michaël Dudok de Wit y la factoría japonesa Ghibli. La colaboración entre el autor de los celebrados cortos Father and daughter y The aroma of tea y la casa de Miyazaki, Takahata y títulos fundamentales como El viaje de Chihiro o El cuento de la princesa Kaguya, se fragua en el primer y esperado largometraje del holandés, esta Tortuga roja que tiende un puente imaginario entre Oriente y Occidente a través del gusto compartido por el trazo limpio y depurado, una exquisita paleta de color y una misma sensibilidad poética animada de raíz artesanal para abordar la esencia de lo humano con una vocación universal que se plasma en un lenguaje esencialmente visual, sin necesidad de palabra alguna.

La tortuga roja prolonga el gusto por las grandes escalas y las perspectivas cenitales, la economía narrativa y el trazo sencillo de Dudok para introducir una mayor gama de colores en un universo que hasta ahora se bastaba con el esbozo para significar y emocionar.

Su historia nos lleva a una isla desierta en un tiempo impreciso para proponerse como parábola fundacional sobre los avatares del paso del tiempo y los ciclos del hombre en la Tierra, sobre su relación con el mundo animal (encarnado en la tortuga protagonista, pero también en todos las especies que pueblan la isla), la magia y la naturaleza (implacable e impertérrita en su curso), en una fábula profundamente atmosférica en la que la ausencia de diálogos queda compensada por la elocuencia del gesto, la relación entre figuras y fondos, la repetición, el movimiento o el sonido (portentoso es su uso, silenciado, en el desenlace final del filme), principios básicos de la vieja animación que Dudok de Wit conjuga y destila aquí de manera brillante en un particular y hermoso minimalismo plástico al que, todo hay que decirlo, le sobra tanta música incidental como miembros a la orquesta que la interpreta.