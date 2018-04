El Femás se cierra con un "éxito histórico" de casi 7.000 espectadores

El Festival de Música Antigua de Sevilla (Femás) cerró su 35 edición con un "éxito histórico" en asistencia a los 22 conciertos programados. Según la organización, han sido 6.999 personas (una media del 62,82% de ocupación) las que han disfrutado de la oferta que el festival de música antigua decano de España ha ofrecido entre el 2 de marzo y el 4 de abril bajo el lema En homenaje a Murillo.

En el comunicado remitido desde el festival, dedicado este año a "dos de los artistas más universales y populares de esa época, Georg Friedrich Händel y Bartolomé Esteban Murillo", se destacan como espectáculos "muy celebrados por crítica y público" la versión de la ópera Rinaldo de la mano de The English Concert con dirección de Harry Bicket, y el espectáculo Earth, Fire and Water de The King's Consort bajo la dirección de Robert King.