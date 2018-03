Menú de Purcell a la italiana

La ficha

**** Solistas de la OBS. Femás'18. Solista: Gabriel Díaz, contratenor. Solistas de la OBS: Stefano Barneschi, violín I; Leo Rossi, violín II; José Manuel Navarro, viola; Mercedes Ruiz, violonchelo; Ventura Rico, contrabajo; Alejandro Casal, órgano y clave. Programa: 'Ayres for the Theatre, and upon other Occasions' (obras de Purcell). Lugar: Espacio Turina. Fecha: Jueves 15 de marzo. Aforo: Más de tres cuartos.