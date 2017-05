Predicando a los conversos

Se levantaron primero dos, tímidamente. Les siguieron luego, poco a poco, varios más que para entonces llevaban un rato tonteando con sus móviles, mirando al suelo o lanzándose bajito las típicas pullas. No muchos minutos después, tras un silencioso e imparable goteo, no quedaba ya en los asientos ni uno de los jóvenes, alumnos de institutos de la ciudad, que habían sido llevados allí para escuchar a los representantes del Ministerio, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento hablar sobre políticas de fomento de la lectura, tema al que está dedicada esta edición de la Feria. Tal vez -¿y por qué no?- entre esos chavales que huyeron sin el menor atisbo de interés había auténticos letraheridos, pero en cualquier caso la estampa de los dirigentes políticos hablando en su jerigonza de sinergias, transversalidades, ejes vertebradores e increíbles presupuestos menguantes únicamente para libreros, bibliotecarios, profesores y periodistas vino a ser una escenificación más de la impotencia de las instituciones para gestionar el "desastre" -en esos términos lo calificó el director de la cita, Javier López- de los índices de lectura y comprensión lectora en España. Cierto es también que no se trataba esta vez de animar a la lectura, sino de explicar qué se hace desde las administraciones para animar a la lectura.

Acudieron para ello a la mesa redonda en el espacio de la Red de Bibliotecas Municipales (tomen aire) el subdirector general adjunto de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, David García; el director general de Innovación Cultural y del Libro de la Consejería de Cultura, Antonio Lucas; y la directora general de Cultura del Ayuntamiento, Isabel Ojeda. El primero repasó algunos objetivos centrales del Plan de Fomento de la Lectura aprobado por el Gobierno el pasado mes de mayo, con una dotación por ahora de casi 6,2 millones de euros, y que aspira ya más a "incrementar la habilidad lectora" y a "generar hábitos" que a estimular la compra de libros como en anteriores planes de este tipo.

Hay datos "escalofriantes", como los calificó el gremio de editores al presentar su último informe: el 39% de los españoles afirma no leer "nunca". También los hay alentadores: en los últimos 15 años ha subido un 11,2% la cantidad de "lectores frecuentes". Para todos estos, y para quienes, ojalá, quieran subirse al carro, las bibliotecas públicas son esenciales. En eso estuvieron de acuerdo los tres. Pero -el mantra no tardó en aparecer- "los presupuestos son los que son, no los que nos gustarían", dijo García. "Y sustentar la red que ya existe [casi mil, en Andalucía] es ya un importante esfuerzo", añadió Lucas, sobre los 200.000 euros que invierte la Junta en compra y renovación de libros de esa red, una cantidad "grande", aunque por debajo de los 500.000 que acarrea su "mantenimiento informático". También Ojeda remarcó como línea fundamental del Ayuntamiento el "aumento de los fondos de las bibliotecas", además de las "ayudas específicas" a las librerías y la necesidad, limitaciones presupestarias obligan, de coordinar minuciosamente las acciones de todas las instituciones, públicas o privadas, que trabajan en este sentido.

La creación de clubes de lectura "virtuales" y en ámbitos escolares, el impulso de un "sello de calidad de las librerías" (iniciativa del Ministerio) o las campañas de "concienciación" contra las descargas ilegales de contenidos fueron algunas de las medidas concretas que se pusieron sobre la mesa, desde la que Ojeda recordó que las buenas intenciones del mundo no sirven de absolutamente nada si éstas no se materializan en "medidas muy concretas con presupuestos muy concretos". Hasta el final, en las intervenciones del público, no se apuntó algo fundamental: la necesaria alianza con las áreas de Educación para desarrollar cualquier política en este campo que aspire a ser exitosa; García admitió, de hecho, que muchas de las propuestas que llegan al Ministerio tienen que ver con la formación de los docentes en este aspecto.