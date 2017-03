Público pequeño, música grande

La Plaza de la Encarnación y sus alrededores acogerán este fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, la segunda edición que se celebra en Sevilla del festival Big Bang, concebido específicamente para el público infantil y familar. El proyecto fue creado en 1995 en Bruselas por la compañía belga Zonzo y desde entonces ha ido extendiéndose gracias a la financiación de un programa de la Unión Europea a otras ocho ciudades, entre ellas Amberes, Lisboa, Hamburgo y Atenas. En Sevilla, décima sede a la que llega, ha logrado suscitado un "tremendo entusiasmo" del Ayuntamiento.

La premisa fundamental es asumir que los niños, meramente por serlo, no son menos sensibles hacia la música que cualquier adulto. "La idea es evitar la faceta de explotación comercial, muy frecuente cuando se trata de espectáculos musicales para niños [ligados al ubicuo márketing de las series de animación y los programas de televisión, por ejemplo], y no caer tampoco en la ñoñería ni en ofrecer algo de menor calidad", explicó Gonzalo Andino, responsable de la programación del Big Bang hispalense. "Además, en España prácticamente no existe algo así", añadió, aunque lo cierto es que precisamente en Sevilla viene celebrándose desde 2014 un pequeño festival con idéntico concepto, Lilifest, si bien lejos de las posibilidades organizativas de los 48.000 de presupuesto que tendrá en esta edición Big Bang.

Concentradas en una misma zona de abundante afluencia, el Espacio Turina, el Microteatro de la calle José Gestoso, el Antiquarium y las Setas mismas, las actividades comenzarán en ese último lugar el viernes a las 18:00 con Baila con tu banda on the flow, un espectáculo gratuito y al aire libre con el que la siempre festiva y callejera Banda de la María celebrarará sus 20 años de trayectoria. También en el Metropol-Parasol se desarrollará una de las actividades llamadas a convertirse en una de las más llamativas: el sábado y el domingo, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, la compañía francesa Grandet Douglas llevará a cabo un concierto-instalación en el que un músico tocará diferentes piezas sobre un piano inserto en una estructura móvil basada en un sistema de contrapesos que permitirá que algunos espectadores, por turnos, asistan al recital sentados en una alfombra voladora, o casi.

Los instrumentos insólitos y la participación activa de los niños serán una constante en la programación. Así ocurrirá, sin ir más lejos, en Música de mobiliario, la pieza que ofrecerá Proyecto Voltaire, una combinación de acordeón, trompeta y un set de percusión construido con una funda de guitarra, un serrucho y otros objetos inusuales para tal uso; con Nomad, que en Patafrica propone un espectáculo que gira en torno a los peculiares sonidos de aires africanos que generan sus instrumentos inventados a partir de objetos cotidianos; o en Love. Viaje sonoro a través del amor, el collage de pasajes sonoros de José Luis Gutiérrez, que aunará palabra, voz, canto y, de nuevo, instrumentos creados sobre la marcha, a la vista de todos. Otras veces la diversión será el gran reclamo: por ejemplo, en los casos de la Banda de la María, que aparte de la inauguración actuará otras dos veces, ya en formato reducido y en Microteatro, con una pieza dedicada a la improvisación, Percusaxerías; o el de Lolo Fernández & Morten Jespersen y su Microconcierto para clown y piano. También el sentido narrativo y didáctico estará presente en los espectáculos: en Songs with roots, otro espectáculo de Nomads, éste con la participación del coro infantil local Pueris Hispalensis, en el que se contará el viaje por todo el mundo de una muchacha pertrechada de una grabadora, lo que dará pie para ilustrar al público, sin necesidad de declararlo, acerca del inmenso legado etnomusical reunido por Alan Lomax.

Además, en el Antiquarium, Rubén Barroso, artista e impulsor de Contenedores, en el marco de su proyecto La escuela portátil, ofrecerá un taller sobre arte sonoro, poesía fonética y elaboración de libros de artista. También en paralelo a los conciertos, la iniciativa Embajadores reunirá a 15 escolares de 9 a 14 años (ya seleccionados) que durante los días del festival, y tras realizar un taller sobre el espíritu del evento en el que recibirán nociones básicas de crónica periodística, se convertirán en anfitriones y comentadores del mismo, incluidas las entrevistas audiovisuales a artistas, organizadores y espectadores.

Los horarios de todos los espectáculos, así como información sobre los mismos, precios y sedes, pueden consultarse en las webs www.icas-sevilla.org y www.facebook.com/bigbangsevilla.