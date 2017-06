Radiohead reedita tras 20 años 'Ok Computer', el disco que oscureció el rock

Veinte años después de la publicación de Ok Computer, la banda británica Radiohead reeditó ayer un disco experimental que sirvió de contrapunto al britpop optimista de los años 90 y puso de moda las melodías disonantes y las letras oscuras. Accidentes de automóvil, aviones estrellados, androides paranoides y abducciones extraterrestres conviven en un álbum al que los ejecutivos de la discográfica Capitol auguraban un futuro lúgubre en el mercado tras escucharlo por primera vez. El tercer disco de estudio del grupo liderado por Thom Yorke ha vendido sin embargo más de ocho millones de copias hasta ahora y ha abierto una nueva corriente estética que ha marcado la música popular en el inicio del siglo XXI.

"Su persistente longevidad tiene que ver quizás con el hecho de que sus temas y preocupaciones van más allá del aspecto tecnológico que sugiere el título. Habla sobre la alienación y la desorientación de la vida moderna", señaló a Efe Adam Behr, profesor de Música Pop y Contemporánea en la Universidad de Newcastle. Cuando entró en el estudio en 1996, Yorke tenía como objetivo alejarse del sonido clásico de guitarras que había obtenido en sus dos primeros discos, para lo cual contó con la ayuda del productor e ingeniero de sonido Nigel Godrich, que desde entonces está presente en todas las grabaciones de Radiohead.

El éxito de Ok Computer fue un paso hacia la electrónica y los sonidos experimentales que ya no tendría marcha atrás para la banda. Para Behr, el trabajo pionero de Yorke y su banda es un atípico "disco de rock" que logró reflejar "las preocupaciones y la estética del pasado analógico y redefinirlas hacia un futuro digital".

La innovación de aquel disco ha inspirado desde entonces a diversos artistas, entre ellos Coldplay, Arcade Fire, DJ Shadw y DJ Spooky, que han hecho explícita en alguna ocasión su deuda con el sonido de Radiohead. Con ocasión del veinte aniversario del trabajo, el grupo ha puesto a la venta una nueva edición que incluye, además de los 12 temas originales de Ok Computer, tres pistas inéditas hasta ahora y ocho "caras B". Todas las grabaciones han sido remasterizadas a partir de las cintas analógicas en las que se registraron las sesiones del disco, muchas de ellas celebradas en una mansión del siglo XV cerca de Bath donde meses antes The Cure había grabado Wild Mood Swings. "Todo el tiempo que pasé allí estuve aterrorizado. Todo te recordaba constantemente tu propia mortalidad", explicó Yorke al rememorar las semanas de grabación en aquel inquietante inmueble. "Los fantasmas me hablaban mientras dormía", describió a la revista NME el cantante, que aseguró que pasó varias noches durante aquel periodo "escuchando voces".