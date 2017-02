"Este festival es el de mayor repercusión internacional para el flamenco"

Al ver posar al cordobés Miguel Marín en una fría mañana de invierno, alguien se detiene y pregunta por su identidad. Y al contestarle, el caminante replica, sonriente: "Qué curioso, mi hijo vive en Londres y el otro día me envió una foto para que viera que todas las estaciones de metro están llenas de carteles del Festival Flamenco". No es extraño porque, desde hace 14 años, la capital británica aguarda con expectación esta quincena con acento español en la que su principal escenario de danza, el teatro Sadler's Wells, acerca una selección de lo mejor del panorama flamenco, con independencia de estilos, edades y disciplinas. Marín, empresario andaluz y máster en dirección de empresas artísticas por la Universidad de Nueva York, ciudad donde vivió ocho años, es el artífice de esta embajada itinerante de la cultura española llamada Flamenco Festival que arranca hoy en Londres y que, tras su clausura el domingo 26, se celebrará en marzo en Miami y Nueva York, donde en 2001 arrancó este proyecto.

-¿Cuál es la línea de fuerza de esta nueva edición del Festival?

Olga Pericet bailará un paso a dos con la cantaora Rocío Márquez en la Gala Flamenca en Londres"Josemi Carmona y Javier Colina estrenan su disco en Miami y Nueva York con el apoyo de la SGAE"

-Hay una explosión de creatividad en el panorama flamenco actual y esta cita quiere poner el foco en esa faceta, de ahí que el lema elegido sea "Flamenco and beyond" ("Flamenco y más allá"). Inauguramos justamente hoy el Flamenco Festival de Londres con Israel Galván, célebre por su creatividad y por ir siempre más allá de los límites conocidos del flamenco. Lo seguirá la bailaora granadina Eva Yerbabuena, otra de las artistas que más ha contribuido a romper moldes, una idea que está muy presente en el espectáculo con el que participa, Apariencias. Me alegra traer a Londres a Manuel Liñán con su mejor montaje hasta la fecha, Reversible. Y no podemos olvidar la Gala Flamenca, el sello de identidad del festival, donde contamos como siempre con grandes solistas y un plantel de estrellas emergentes dirigidas por Liñán. El cartel es de primera línea: tenemos cuatro magníficos bailaores, desde la más racial Juana Amaya a Patricia Guerrero, la gran revelación en este momento, más la elegancia clásica de Jesús Carmona y la vanguardista Olga Pericet, que realizará un emocionante paso a dos con la cantaora Rocío Márquez. La Gala Flamenca ofrece momentos para la creatividad en conjunto e instantes para que, cada uno, se presente con su personalidad e individualidad, en su máxima expresión, sin que la danza esté constreñida por un guión.

-También debuta en el Sadler's Wells con espectáculo propio la jerezana Mercedes Ruiz. ¿Qué puede avanzar de su actuación y del recital en solitario que ofrecerá la onubense Rocío Márquez?

-Mercedes Ruiz es una embajadora inmejorable del arte de Jerez y se mostrará en plena creatividad y libertad con su espectáculo Déjame que te baile. En cuanto a Rocío Márquez, le hemos dado carta blanca para crear desde la libertad absoluta, y que sea la guitarra de Miguel Ángel Cortés la que la inspire y le vaya sugiriendo qué palos y cantes abordar, más allá de las guajiras que ha prometido. Rocío clausura el festival el día 26 en el Lilian Baylis Studio y su recital se promete tan inolvidable como el que Niño de Elche ofreció allí el año pasado. La música estará también presente en esa sala más experimental con el guitarrista Santiago Lara, que presenta su homenaje a Pat Metheny.

-¿Qué novedades reserva la cita para los Estados Unidos?

-Tanto en Miami como en Nueva York queremos poner en valor a esa generación de bailaores que está creando un nuevo discurso coreográfico. Además de la Gala Flamenca se podrán ver los espectáculos de Olga Pericet (Pisadas) y Jesús Carmona (Impetu's). Pero la gran novedad es Flamenco Eñe, que coproducimos con la Fundación SGAE. Este programa nos permite traer las nuevas tendencias y las propuestas de diálogo que se están dando entre el flamenco y otras músicas. Hay mucha expectación por ver qué tal suena en directo De cerca, el último trabajo discográfico del guitarrista Josemi Carmona y el contrabajista de jazz Javier Colina. Además, Alfonso Aroca presentará su versión flamenca del piano, Sonia Olla su baile y contaremos con UHF, grupo que tiene una personalidad arrolladora que no se puede categorizar.

-¿Qué apoyos hacen posible esta aventura empresarial que mueve tantos pasaportes y visados?

-El Inaem y la Fundación SGAE son aliados de primera. Son los apoyos que nos permiten proyectar a los artistas emergentes en el mercado internacional, que es el reto principal al que se enfrenta este proyecto, su razón de ser. Estamos muy orgullosos de servir de plataforma a artistas de tanto talento como, por ejemplo, Mercedes Ruiz, a los que ofrecemos la posibilidad de actuar en un espacio donde triunfan las compañías de Pina Bausch o Wayne McGregor. Más allá, es esencial el apoyo diplomático, y Acción Cultural Española, el Instituto Cervantes y las embajadas y consulados siempre responden a nuestra llamada, entre otros patrocinios privados.

-¿Cómo están afectando el Brexit y las políticas del nuevo presidente Trump a este proyecto?

-Todavía es prematuro para valorarlo. Hay un efecto directo: la bajada de la libra hará que los artistas que trabajen en Londres ingresen algo menos al cambiar a euros. Sobre la era Trump, de momento no estamos sufriendo reveses pero, tristemente, el proyecto que presentamos el año pasado con músicos iraníes difícilmente se hubiera realizado ahora en Estados Unidos por las dificultades para obtener un visado. Espero que en el futuro no nos pidan visados para entrar también en Inglaterra; prefiero pensar en positivo.

-Rocío Molina poniendo imagen a la temporada del Teatro Chaillot de París, flamencos triunfando en los Países Bajos y por toda Francia... ¿Ha dejado de ser el flamenco una moda pasajera?

-El flamenco allí donde va despierta pasiones. Ahora se está cosechando lo que se ha sembrado durante largo tiempo: el público que se ha ido creando año tras año hace que se demande su presencia en los grandes teatros. Lo importante es que las programaciones sean estables, que el flamenco nunca desaparezca de Nueva York, Miami o Bruselas, pues si te retiras, aunque sea un año, luego es difícil recuperar el terreno. Personalmente, estoy convencido de que el festival con mayor repercusión internacional para el flamenco es éste desde hace 17 años, por la calidad que ofrecemos, por la repercusión mediática y por los teatros que ocupamos, los más importantes de la escena internacional, como el Sadler's Wells y el City Center de Nueva York. The New York Times y The Guardian, por ejemplo, nos avalan cada año con su cobertura y lo que ellos cuentan de nosotros llega a millones de personas que en Hong Kong, Canadá u Holanda tienen a esos medios como referencia, vayan o no a ver el espectáculo. Ese valor es único y los artistas lo saben bien porque es la carta de presentación que usan para venderse internacionalmente. Poder decir que has actuado en el Sadler's Wells un día después de la compañía de Pina Bausch te posiciona en lo más alto de las artes escénicas. Y en esa aventura hemos organizado ya más de 600 conciertos por todo el mundo y acercado el flamenco a más de 1.200.000 espectadores.