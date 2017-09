1-O: la Andalucía económica reacciona

Dos instituciones económicas, el Observatorio Económico de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), han sido las primeras de la sociedad civil de nuestra comunidad autónoma en reaccionar de una forma nítida ante el referéndum ilegal de secesión del próximo 1 de octubre en Cataluña. No debe extrañarnos, ya que de los muchos males que se derivarían de una hipotética (pero no descartable) independencia catalana, los principales y más dañinos serían los económicos. No hay que ser ningún experto en la materia para intuir lo que supondría para el país el desprendimiento de la región que acumula el 20% del Producto Interior Bruto (PIB), tampoco el daño que le haría al tejido empresarial catalán desligarse traumáticamente de su principal mercado.

Tanto el Observatorio (una asociación independiente creada por un grupo de economistas vinculados a las cámaras de Comercio de Sevilla y Almería) como la patronal muestran su rechazo nítido al órdago separatista. Sin embargo, existen diferencias en el fondo de las dos declaraciones. Por una parte, el Observatorio se muestra partidario de abrir una negociación que mejore el encaje de las comunidades autónomas que no se encuentran a gusto en el actual marco territorial, siempre, eso sí, que éstas aseguren, de una vez por todas, su lealtad institucional al Estado español. Sin embargo, la CEA, que firma su comunicado conjuntamente con el PP de Andalucía, ofrece su apoyo unánime a la acción del Gobierno de Rajoy para intentar frenar el golpe de los nacionalistas. Ambas posturas, claro está, son plenamente legítimas, y es importante que instituciones de la sociedad civil vinculadas al mundo de la economía den un paso al frente. Pero se echa en falta una cierta unidad de criterio en unos momentos en los que lo más importante es hacer frente a una acción que rompe los principios básicos del Estado de Derecho. Tiempo habrá después de mostrar los matices que se quieran. Hoy por hoy, lo fundamental es parar la agresión del 1 de octubre.

Una mención aparte merece la penosa situación del Parlamento de Andalucía que, debido a la incomprensible actitud de Podemos e Izquierda Unida -cada vez menos equidistantes y más cercanos a las tesis independentistas-, no podrá aprobar por unanimidad una declaración contra el referéndum ilegal. La importancia histórica del envite así lo requería, pero la política no siempre está a la altura de los tiempos.