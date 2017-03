Incertidumbres que oscurecen la recuperación

Andalucía y España encaran 2017 como el año en que se debe consolidar la incipiente recuperación económica que ha sucedido a la larga recesión, pero sobre ésta hay nubarrones negros de incertidumbres, en su mayoría internacionales, que dejan en el aire la convicción sobre el pulso de la economía. Ése es el diagnóstico común que veintiún directivos de otras tantas empresas de peso en Andalucía hacen en la encuesta que este grupo editorial elabora cada año para conocer sus perspectivas para el ejercicio que comienza. Los indicadores de crecimiento del Producto Interior Bruto, empleo -al menos en cantidad si no en calidad- o consolidación fiscal apuntan a un progresivo fortalecimiento de una economía dinámica, aunque sea a un ritmo menor que en el de ejercicios precedentes. Pero, como la mayoría de paneles de expertos o servicios de estudios que aventuran un crecimiento cercano al 2,5% anual, los directivos de las principales compañías andaluzas no ocultan su preocupación por cómo afectarán amenazas como la ejecución del Brexit, la política proteccionista que anuncia Donald Trump desde Estados Unidos, o los resultados electorales en Europa, porque aunque se ha esquivado al populismo en Holanda, hay antieuropeístas en alza en Francia y también hay que votar en Alemania. Salvados esos obstáculos, las empresas que han respondido al sondeo ven necesaria una mejor fiscalidad para la economía productiva, que es la que genera el empleo y la riqueza en un país como el nuestro, plagado de pequeñas y medianas empresas, o un coste de la energía más moderado, pues somos uno de los países donde más cuesta producir. Al contrario que hace un año, en medio de la fallida XI Legislatura nacional, los empresarios no detectan un riesgo en la inestabilidad política y confían en que las instituciones pongan de su parte para no entorpecer una consolidación ya suficientemente amenazada por factores externos.