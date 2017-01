Ballesteros solicita al juez que no le cite a declarar para evitar el "circo mediático"

Sin embargo, Ciudadanos quiere interrogar a Ballesteros para que "aclare en vía judicial si tiene o no la condición de funcionario y poner luz sobre este asunto, con el objetivo de que no se vuelvan a producir este tipo de actuaciones y luchar contra el amiguismo socialista en la Diputación de Sevilla".

En el escrito, Ballesteros sostiene que la verdadera y "espuria" finalidad perseguida por Ciudadanos con su comparecencia "no es otra que el intento de conversión de la vista en una suerte de circo mediático en el que llevar a cabo un juicio político, confundiendo así la sala de vista de este juzgado con un vulgar plató televisivo o sala de prensa, en el que lograr torticera y groseramente réditos políticos, con independencia de cuál sea el sentido de la sentencia que en su día se dicte". Ballesteros continúa diciendo que lo que se pretende es presentar en los medios de comunicación una realidad de las cosas "deformada y parcialmente en sólo aquello que a su interés político interesa".

El nuevo gerente del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, el ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Blas Ballesteros, no quiere declarar ante el juez que el próximo 9 de mayo ha fijado la celebración de una vista para revisar su designación, ante el recurso presentado en los tribunales por Ciudadanos. El abogado de Blas Ballesteros, que está representado por el bufete Montero-Aramburu, ha remitido un escrito al juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Sevilla, el que solicita al juez que rechace su declaración, al entender que las pruebas solicitadas por la formación que lidera Javier Millán son "impertinentes e inútiles".

Millán: "¿Qué teme Ballesteros si no tiene nada que esconder?"

El portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Javier Millán, denunció ayer el "oscurantismo" de Blas Ballesteros y del Consorcio Provincial de Aguas que "ahora tratan de evitar por todos los medios su interrogatorio judicial". "¿Qué teme Ballesteros si dice que no tiene nada que esconder?", se preguntó ayer el portavoz de Ciudadanos, que calificó de "vergonzoso" que la Diputación de Sevilla y el propio Ballesteros tengan la "desfachatez" de considerar "inútil el interrogatorio de un gerente del consorcio sobre cuyo nombramiento recaen serias dudas". Millán explicó a este periódico que es "verdaderamente increíble que aleguen que no existe argumentación para el interrogatorio, obviando de nuevo un hecho fundamental: que Ballesteros incumple la primera condición para acceder al puesto, ya que no es funcionario de carrera". Millán insiste en que su nombramiento, "para un puesto en el que se cobran casi 70.000 euros, un sueldo mayor al de la presidenta de la Junta, es nulo de pleno derecho".