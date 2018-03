La Policía Local investiga la muerte de una anciana que pudo ser atropellada

Una anciana de 81 años murió este lunes en la Plaza del Pilar, en el centro del municipio de La Campana. La Policía Local ha abierto una investigación sobre los hechos. Una de las hipótesis apunta a la posibilidad de que la mujer fuera atropellada por un vehículo que se dio a la fuga. Las lesiones que presentaba eran compatibles con un golpe de este tipo, según apuntaron ayer a este periódico fuentes de la Policía Local de La Campana.

Los hechos ocurrieron a la una y media de la tarde de este lunes. Una persona vio a la anciana tendida en el suelo, malherida, y llamó a los servicios de emergencias. Los primeros que llegaron fueron agentes del equipo de atestados de la Guardia Civil, que se hicieron cargo en los primeros momentos de la investigación. Después, ésta fue transferida a la Policía Local, al tratarse de un accidente de tráfico ocurrido en el interior del casco urbano. Los servicios sanitarios atendieron a la mujer pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La defunción fue certificada a las dos y media de la tarde, una hora después del accidente.

Aún no está nada claro el modo en el que ocurrieron los hechos. Un testigo aseguró que había visto una furgoneta en las inmediaciones del lugar en el que fue hallada malherida la mujer, pero no pudo ver si este vehículo fue el responsable del atropello o si el golpe se produjo de otra forma. La Policía Local mantiene abierta la investigación y trata ahora de identificar al conductor de esta furgoneta para comprobar si este vehículo estuvo implicado en el siniestro o no. Por el momento no hay detenidos.