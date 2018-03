El PP confía en que la Justicia aclare las "irregularidades" en la oposición a bombero

El PP de Sevilla ha mostrado su confianza en que, tras la apertura de una investigación por parte de Fiscalía sobre las oposiciones a bombero de la Diputación -como adelantó este diario-, la Justicia aclare las irregularidades detectadas. Al mismo tiempo, ha vuelto a reclamar que se asuman responsabilidades en la Corporación sobre un asunto que es "extremadamente grave". El secretario general del PP de Sevilla y diputado, Juan de la Rosa, ha señalado que el gobierno socialista "debe llegar hasta el final no sólo para aclarar lo sucedido sino también para depurar responsabilidades políticas sobre un caso que no sólo ha paralizado unas importantísimas y necesarias oposiciones sino que daña la imagen de la Diputación". No obstante, el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, ha insistido en que el parón será sólo de los días que se necesitan para formar otro tribunal y convocar otro examen, porque las plazas son necesarias.

El PP ha solicitado formalmente la creación de una comisión de investigación interna, con representación de todos los grupos, para "aclarar las irregularidades detectadas en las oposiciones para bomberos y determinar las responsabilidades políticas pertinentes". Para De la Rosa "aunque la Fiscalía haya abierto una investigación sobre el caso, el gobierno provincial no se puede escudar en la Justicia para no aclarar lo sucedido y tomar, con la máxima prontitud, las medidas necesarias para que un caso como este no se vuelva a producir".