Maloma alega que no tiene "otra manera de hacer las cosas" pero niega de nuevo que esté "secuestrada"

Maloma Morales, la joven natural del Sáhara Occidental y nacionalizada española al ser adoptada por un matrimonio de Mairena del Aljarafe (Sevilla), expone en una conversación telefónica con sus padres españoles, según los cuales está retenida por su familia biológica en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), que no tiene "otra manera" de "hacer las cosas". No obstante, en la misma conversación niega de nuevo que esté "secuestrada".

Se trata de una conversación telefónica recientemente celebrada entre Maloma y sus padres adoptivos, que han hecho pública la grabación de dicha conversación. Durante la misma, los padres adoptivos reprochan a Maloma que no contase con ellos para su reciente boda en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf o el "dolor" derivado del contenido de su último vídeo, en el que la joven negaba directamente que estuviese "secuestrada" por su familia biológica.

"Tengo que hacer las cosas así, otra manera no tengo", alega la joven en esta reciente conversación recogida por Europa Press, durante la cual vuelve a negar "que esté secuestrada". "Quiera o no quiera (regresar a España), eso va por otro tema. El día que me quiera ir, pues me voy a ir", insiste, mientras su madre adoptiva le avisa de que su situación es de "secuestrada", porque carece de "teléfono" y no puede "salir sola".

La familia, en cualquier caso, ha denunciado que se cumplen ya "17 meses de secuestro" y dada la ausencia de novedades sobre el futuro de la joven, sus padres acudirán el día 22 de mayo a Madrid, para participar en una concentración ante el Ministerio de Asuntos Exteriores que promueven las familias con casos similares.

La familia española de Maloma, que considera que se trata de un caso de "retención" ilegal, reclama que la joven pueda pronunciarse en España, en plena libertad, sobre qué desea hacer, si residir con su familia biológica o con sus padres adoptivos. Desde que allá por diciembre de 2015 sus padres adoptivos denunciasen la "retención ilegal" de la joven por su familia biológica, en el marco de una visita a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, el caso ha experimentado no pocos giros.

Y es que si bien la familia española de la joven recuerda que la misma viajó a Tinduf "con billete de vuelta", el pasado mes de febrero circulaba un nuevo vídeo, en el que la propia Maloma negaba que estuviese "secuestrada por el Frente Polisario, por Argelia", por su familia biológica o "por nadie". "Estoy aquí porque yo quiero. Es mi deseo estar una temporada con mi gente", enfatizaba, avisando de que "se está formando una bola increíble" en torno a su situación.

Mientras la joven incluso contrajo matrimonio el pasado mes de marzo en los citados campamentos, con la asistencia del consejero político y cultural de la Embajada de España en Argel, Gerardo Fernández-Gavilanes Díez, la familia española de Maloma insiste en que antes del último vídeo y de la boda, ella misma habría trasladado, mediante una conversación telefónica, "que estaba deseando volver" a España.

En cualquier caso, tanto la familia española de la joven como el Gobierno insiste en que lo ideal es que ella pueda pronunciarse propiamente en España, para contar con plenas garantías de que actúa en libertad.

De otro lado, el Ministerio de Presidencia, en una respuesta escrita a la plataforma La libertad es su derecho, ha defendido recientemente que el Ministerio de Asuntos Exteriores "trabaja activamente" en el caso de Maloma.

En dicho documento, emitido el pasado 19 de abril , el Ministerio defiende que diferentes autoridades de carácter estatal y el Consulado General de España en Argel "han permanecido en contacto frecuente con el padre adoptivo y la pareja de Maloma", toda vez que la Embajada de España en Argel "sigue estando muy pendiente de este tema y ha venido manteniendo contactos regulares con la interesada".