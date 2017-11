Rocían con pintura los coches de la alcaldesa y de una edil de C's

Los coches de alcaldesa de Espartinas, Olga Hervás, y de la concejal de Recursos Humanos, Carmen Álvarez, ambas de C's, amanecieron este domingo rociados con pintura blanca a las puertas de sus respectivos domicilios. El gobierno local denunció y condenó "de forma tajante" estos "ataques vandálicos", por los que se han interpuesto denuncias ante la Guardia Civil y la Policía Local, según explicó en un comunicado.

El Ayuntamiento relaciona lo ocurrido con el "clima de crispación" existente entre el equipo de gobierno y el comité de empresa por la decisión de externalizar el servicio de ayuda a domicilio, y que "ha llevado a los sindicatos a promover concentraciones y movilizaciones contra el gobierno municipal", a pesar de que se ha insistido en que el personal afectado no perderá su puesto de trabajo "ni verá mermada sus condiciones laborales", destacan en la nota.

"Sin duda se trata de un ataque organizado y premeditado contra la propiedad de ediles del gobierno", insistió la alcaldesa, para quien "no es casualidad que dos vehículos de concejales situados en zonas separadas del municipio aparezcan llenos con la misma pintura". Hervás calificó lo ocurrido de "atentado contra la propiedad privada". No es la primera vez, ya que el pasado verano el coche del ex alcalde accidental, Iván Gómez, apareció con las ruedas pinchadas y los edificios municipales también han sufrido actos vandálicos, con "pintadas, robos, rotura de distintos elementos y hasta un incendio en una de las dependencias de la Plaza de Toros" en el que "todo indica que fue provocado", insisten desde el Ayuntamiento.