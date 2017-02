Casi el 40% de los mayores de 60 años ayudan con sus ingresos a hijos o nietos

Una encuesta encargada por el Ayuntamiento de Utrera ha confirmado algo que es vox pópuli en nuestros días: la elevada dependencia que la población en edad laboral y con hijos tiene de sus mayores para subsistir. En concreto, casi un 40% (el 38,7%) de las personas mayores de 60 años que han participado en el sondeo reconoce que contribuye con sus ingresos a la manutención de hijos y nietos. La cifra es importante, pero podría ser mayor en la práctica. Porque entre los encuestados puede haber algunos que no tenga descendencia.

Según el mismo trabajo, con el que el gobierno local que preside José María Villalobos ha pretendido conocer mejor la realidad de los mayores y “afinar” las políticas que destina a esta población, esa ayuda de mayores a hijos y nietos se produce aún cuando los suelos o las pensiones no son muy elevados, algo habitual en una población de tradición agrícola como es Utrera.

Sólo el 24,7% de los encuestados admite que en su casa entran unos ingresos superiores a los mil euros al mes. Pero la gran mayoría, el 61,6% no llega ni a mileurista: se queda entre los 500 y mil euros de ingresos y hay un 13,7% de mayores que ni siquiera llegan a los 500 euros al mes. Además, ese trasvase de ingresos de una generación a otra se produce aún cuando no hay una dependencia física de la persona mayor, porque la gran mayoría de los encuestados (más del 75%) afirma que no cuenta con ningún tipo de ayuda, ni familiar ni profesional en su casa. Sólo el 15,6% tiene alguna persona contratada o es beneficiario de ayuda a domicilio.

La encuesta se hizo entre los días 14 y 17 del pasado mes de noviembre, con 500 entrevistas telefónicas distribuidas entre las cuatro zonas en las que se divide la población del municipio (norte, centro, sur y pedanías y diseminados) y con un muestreo por sexo y grupos de edad proporcional a las características de la población, según los datos del padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística.

El estudio confirma además que los ingresos, también en esa etapa, están directamente relacionados con el nivel de formación de la persona. Así, el 72% de los vecinos de Utrera mayores de 60 años que cobran menos de 500 euros no tiene estudios. El porcentaje de “sin estudios” baja hasta el 20,26% en el caso de los que ingresan más de mil euros al mes.

De forma genérica, sólo el 6,50% de la población utrerana más veterana tiene formación universitaria. Por contra, el 51,45% no realizó ningún tipo de estudios, lo que evidencia el cambio con respecto a generaciones posteriores. El porcentaje de población mayor sin estudios es mayor entre las mujeres, que llegan a ser el 57,44%. Sólo el 2,92% de ellas tiene estudios universitarios, frente al 8,50% de los hombres.