Las auditorías a la carta no existen

Esta lista contrasta con las auditorías que realmente se han hecho. Según la Cámara de Cuentas, en este periodo se han fiscalizado determinadas áreas del Ayuntamiento de Valencina del ejercicio 2011, dentro del plan de actuaciones de 2013. El informe con los resultados se conoció en 2014. También se ha hecho un informe sobre el Ayuntamiento de Benacazón, pero del ejercicio de 2012, es decir, no se corresponde con la petición hecha a la Cámara. Es lo mismo que ocurre con Burguillos, donde hay otra auditoría en marcha, pero la que se ha terminado se ciñe al ejercicio 2012 y a determinadas áreas. No es la "fiscalización integral" de seis años que se pidió a través del Parlamento. En San Juan, ha fiscalizado determinadas áreas del ejercicio 2013, cuando lo que se pedía era también una actuación integral de cinco años. En el caso de Morón, se han revisado algunas áreas, pero de un sólo presupuesto, 2013.

No queda otra que aplicar criterios técnicos para seleccionar las peticiones que llegan desde los ayuntamientos o a través del Parlamento de Andalucía, que se unen a los trabajos que la Cámara ya programa por su cuenta. Esos criterios se recogen en un plan estratégico que aprueba periódicamente (el actual va de 2012 a 2017). Por regla general, por ejemplo, se suele auditar el último ejercicio liquidado, no el que se le indica desde los ayuntamientos; y se da prioridad a los municipios que no han enviado sus cuentas en los plazos que prevé la ley. También, a aquellos en los que hay indicios de irregularidad y a las peticiones que llegan a través del pleno del Parlamento andaluz o de la Comisión de Hacienda.

La última polémica, en Espartinas

El último Ayuntamiento en el que la realización de una auditoría o de una revisión general de las cuentas se ha convertido en arma arrojadiza entre los grupos políticos ha sido Espartinas. Los grupos de la oposición (sobre todo IU y el PSOE) han defendido que, directamente, se debe contratar a una empresa externa y privada para que realice ese trabajo, cuanto antes y sin ponerse a la cola de ningún ente público. El gobierno C's ha insistido, por su parte, en que lo que hay que hacer para aclarar la gestión de los últimos años de la gestión del PP en el Consistorio es pedir una revisión integral de 2007 a 2012 a la Cámara de Cuentas de Andalucía. Ha asegurado incluso que la opción de la empresa privada no es posible legalmente. Atendiendo a las conclusiones de unos y otros y después de que se hayan celebrado dos plenos en los que se ha abordado el asunto, no está claro lo que se ha aprobado. Dejando a un lado dimes y diretes, es cierto que, legalmente, sólo hay dos tipos de fiscalización posible en la administración local: la interna (competencia del interventor o secretario-interventor) y la externa (por el Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas). Pero siempre que los propios órganos de intervención justifiquen que no tienen medios o personal para hacerla y con un adecuado expediente de contratación, sí que se puede acudir a auditores privados para apoyar ese trabajo. Ese informe económico financiero, con el apoyo de una empresa auditora privada, se ha hecho en ayuntamientos como Los Palacios, que en 2011 también solicitó por acuerdo plenario una auditoría a la Cámara de Cuentas que no se ha materializado.