Una macrofiesta de Nochevieja acaba con avalanchas y derrumbes

La fiesta de Nochevieja El Templo, que se celebró en la hacienda Azahares de Espartinas, pudo acabar en una verdadera tragedia. Afortunadamente, sólo algunos jóvenes resultaron lesionados con heridas superficiales, pese a que se registró una avalancha en la zona del guardarropa. La estructura de hierro en la que se encontraban los abrigos y otras pertenencias de los asistentes a la fiesta cedió y se vino abajo. Quienes no encontraban sus abrigos cogieron el primero que encontraron. Hubo chicas que perdieron también sus bolsos.

Los afectados están reuniendo firmas para presentar una denuncia colectiva por diversos motivos. En primer lugar quieren denunciar a los organizadores -una empresa de Málaga llamada Todo Eventos Spain- por publicidad engañosa, ya que se decía que iba a haber tres salas, actuaciones y un catering que no existió. También quieren denunciar la escasez de personal en las barras, en las que había que esperar más de una hora para conseguir una copa, y que sólo hubiera ocho aseos para una fiesta que reunió a más de tres mil personas.

Vídeo: @Belengd28

Los autobuses contratados por la organización para recoger a jóvenes en el Prado de San Sebastián y llevarlos a la hacienda se retrasaron casi hora y media. Al llegar, soltaban a los jóvenes en un camino de tierra sin iluminación alguna. En el guardarropa, que costaba tres euros, sólo había cuatro empleados que no daban abasto al final de la fiesta. Sobre las siete de la mañana, cientos de jóvenes buscaron sus abrigos para marcharse y se generó una avalancha que derribó la estructura en la que estaba el guardarropa. La gente pudo acceder hasta las prendas y hubo numerosos hurtos. "Un miembro del servicio de seguridad me dijo que si no encontraba mi abrigo cogiera otro parecido", explicó este lunes a este periódico uno de los afectados. Los damnificados también quieren denunciar el exceso de aforo que entienden que había en la fiesta.

Vídeo: @rosatacs

El Ayuntamiento de Espartinas informó este lunes de que ha abierto una investigación sobre lo ocurrido. Algunas fuentes apuntaron que había un informe negativo de la Policía Local sobre las medidas de seguridad del evento. La hacienda Azahares se ha desvinculado de los hechos alegando que había alquilado el recinto a la empresa Todo Eventos Spain. El recinto ha sufrido daños. "Se nos aseguró que era una empresa seria y profesional con gran experiencia, pero no ha resultado ser así, ya que el salón está destrozado, estamos desmoralizados, entristecidos y agotados", publico la hacienda en su perfil de Facebook.