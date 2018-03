Adán, una oda al voleón y otras hierbas

El Betis recuperó aliento tras la reanudación, pero no fue hasta la entrada de Joaquín cuando fueron abriéndose los carriles como a Moisés se le abría el mar Rojo. Hasta entonces Adán siguió siendo la figura con más peso específico para la ofensiva heliopolitana. Incluso se animó con un regate sólo apto para ensoñaciones narcóticas. Fue la única vez que arriesgó. Aunque lo verdaderamente delirante en la jornada fue ese cerocerismo al que se aferraron uno y otro conforme transcurrían los minutos. Fue un empate y un punto. Tono plano, el entonado propio de unas hierbas que fueron otras.

Sin Joaquín, y con más jugadores por detrás que por delante de la pelota, el verdiblanco fue un equipo irreconocible durante la primera mitad. La ocasión más clara llegó precedida de un voleón de Adán, el último referente bético en el capítulo de asistencias. Sergio León la peinó y Tello falló ante Moyà el mano a mano. En el césped estaba Boudebouz, pero como si nada; también concurría Tello, pero apenas entrevió autopistas. Mientras, Adán entonaba su particular oda al voleón.

Rubén vuelve a jugar después del clamor de la grada

Era el minuto 56 cuando el graderío del Villamarín se sacudía con un clamoroso "¡Rubén, Rubén, Rubén!" Se debía al 0-0, naturalmente, pero también a que no había quien la enganchara a la portería de Moyà. Sin ser un obrador de milagros, a Rubén se le aprecian dotes de astucia y de oportunidad, virtudes que no fue capaz de explotar bajo el azote del temporal en los 21 minutos que anduvo sobre el césped. Una acción suya provocó un unísono ¡uy! y quizá le faltó tiempo para encontrar la debilidad del más torpe de los zagueros. No pudo ser. Rubén se quedó sin su gol, pero el bético le seguirá concediendo su fe.