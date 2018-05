Butarque, estación en el reto de Rubén

Guardado, rumbo a México con la mente en Rusia

Guardado se despidió ayer de sus compañeros antes de poner rumbo a México, con permiso del Betis, para intentar recuperarse de cara al Mundial. "Tengo confianza en los doctores. Será una cirugía muy simple", indicó Guardado en una entrevista en TDN. "Me dicen que en 10-12 días estaré entrenando normal. Confío en que así sea y poder estar bien para el Mundial. Todo surgió de un partido contra Las Palmas hace casi un mes, donde tuve un golpe fuerte justo en el peroné. Por ahí pasa una ramita del nervio ciático, me lo dejó tocado y a partir de ahí he estado forzando para terminar la temporada de la mejor manera. Al final no se ha podido", añadió.