Ganar para el perdón

No se prevé un rival cómodo este Girona para los de Setién, aunque más allá de las virtudes del rival, los verdiblancos necesitan reencontrarse con su mejor versión, sobre todo ésa que apareció en Heliópolis en el inicio del campeonato. Posesión de balón, movilidad para ofrecerse al compañero y también la agresividad necesaria para recuperarlo cuanto antes deben regresar al manual de este Betis que quiere espantar los fantasmas de otras temporadas que siempre desencadenaron problemas para su banquillo.

Maffeo y Aday en los laterales y Portu y Borja García por detrás de Stuani completarían el once del cuadro gerundense, una de las revelaciones del campeonato y que llega a Heliópolis en su mejor momento. Cuatro encuentros sin conocer la derrota, con dos triunfos foráneos -Deportivo y Levante-, otro en Montilivi -ante el Real Madrid- y un empate -la pasada jornada ante la Real- han aupado a los de Machín a la zona media de la clasificación, lejos de los tradicionales problemas en los que se suelen meter los recién ascendidos.

Un triunfo en los seis últimos partidos y 18 goles en contra dejan a las claras que los de Setién atraviesan un bache que requiere de una intervención del entrenador. No parece que la intención del cántabro sea la de retocar su sistema de juego, hasta ahora inamovible hasta en los peores días, pero sí que deberá aportar una dosis extra de energía para recuperar la pelota, a la vez que también mejorar esa sincronización de movimientos que permita una salida limpia del balón desde Adán, el primero en activar el juego de ataque.

Necesita el Betis de Quique Setién una victoria ante el Girona para finalizar con optimismo el primer tercio de la competición, además de para ganarse el perdón del beticismo, que asistió el lunes a otra de esas debacles a las que no se acaba de acostumbrar pese a su reincidencia en los últimos tiempos. La goleada encajada en Éibar confirmó ese descenso en el rendimiento de los verdiblancos, que se han convertido en un equipo muy vulnerable y al que le cuesta generar ocasiones de gol.

Tello regresa a una lista en la que entran los disponibles

A los 18 jugadores disponibles convocó ayer Quique Setién, entrenador del Betis, para el duelo de esta tarde ante el Girona. El preparador verdiblanco reconoció que algunos jugadores como Fabián, que se ejercitó ayer al margen, Javi García o Sanabria han tenido diversas molestias durante la semana, aunque todos entraron en una lista a la que regresó Tello, baja ante el Eibar por decisión técnica, que ocupa el lugar del sancionado Mandi. "Hemos tenido durante la semana algunos incidentes en este sentido. Hoy no se ha entrenado Fabián pero va a estar en la convocatoria. Tiene un problema que se puede resolver, lo que pasa es que le hemos reservado en el entrenamiento de hoy para evitar que vaya a más. Es un problema mínimo que no tiene mucha transcendencia y que se puede solucionar con una infiltración mañana. Durante la semana hemos tenido algunos problemas más. Por ejemplo, JaviGarcía ha tenido unas cefaleas sin mayor importancia que lo han tenido un par de días sin entrenarse. Yo creo que estará bien mañana. Sanabria también tiene unas molestias mínimas. Hoy se ha encontrado muy bien y se ha entrenado perfectamente. Todos están en la convocatoria y todos tienen opciones de jugar. Luego están los casos de Feddal, de Campbell y de Francis, que no van a estar", comentó el técnico cántabro sobre el parte médico.