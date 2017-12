Joaquín: "Quiero seguir aportando para ver ese Betis grande que deseamos"

El futbolista del Betis Joaquín Sánchez ha ofrecido una interesante rueda de prensa después de anunciarse ayer su renovación hasta el 2020. El portuense ha estado acompañado por el presidente, Ángel Haro, y Lorenzo Serra Ferrer, que han tenido muy buenas palabras hacia la figura del futbolista.

Haro: "Estaba prácticamente todo hecho. Hemos buscado el momento adecuado para plasmarlo en un papel, la negociación ha sido muy fácil, ambas partes querían seguir vinculadas. De Joaquin hay poco que decir, capitán, gran bético y mejor persona. Pocas personas representan mejor lo que es el Betis. El plazo es lo de menos. Estará jugando siempre que él se sienta útil. Ahora es uno de los jugadores más importantes del equipo. Siempre estará ligado al Betis lo mismo de jugador o de presidente en un futuro. Me queda darle las gracias a Joaquín y su agente por todo. Le agradezco la apuesta de ser un accionista relevante del club. Muchas gracias, Joaquín".

Serra Ferrer: "Para mí es un momento especial porque me encuentro con la persona, amigo, jugador con el cual me he sentido muy admirado. Es un día muy grande para el beticismo porque son figuras que sobresalen y duran. Las páginas escritas con sus actuaciones y comportamientos son ejemplares y dignas. Permanecerán en la historia del Betis. El presente nos sorprende cada día, porque Joaquín cuando tiene que entrenar, competir y jugar lo hace con luz propia. Una luz que ilustra lo que todo el beticismo quiere. Una actitud esforzada en todo momento y es un ejemplo para los que empiezan, los que llegan de fuera, la cantera... Nos orgullece ser amigos, compañero, y entrenador de él. Como bético y socio te doy las gracias por los gestos dados como persona y futbolista. Enhorabuena por este contrato".

Joaquín, después de hablar Serra Ferrer y Ángel Haro, tomaba la palabra: "Primero, agradecer a este club maravilloso, su presidente Ángel Haro, José Miguel López Catalán, al míster don Lorenzo Serra Ferrer, a mis compañeros, a mi cuerpo técnico, a mis empleados, a mi afición, a lo que significa para mí lo que es el Betis en todos los sentidos. Hoy es un dia especial para mí porque sigo disfrutando de lo que es mi vida. Llegué siendo un chaval, en el Betis he aprendido a amar, disfrutar, sufrir, llorar... He aprendido muchos valores en la vida con los que me siento identificado, el Betis es lo que más se parece a mi vida. Orgulloso y feliz de poder continuar defendiendo lo que es mi vida, estos colores. Y dar las gracias de nuevo porque hablo con jugadores retirados y me dicen siempre lo mismo, 'no te retires nunca porque después se echa de menos'. Gracias a mi familia, mi mujer y mis niñas por aguantarme".

El portuense siguió con los siguientes temas:

Pasado y presente: "Ha llovido de una camiseta a otra. Han pasado ya muchos años. Siento lo mismo y cuando uno echa la vista atrás ve todo lo que a lo largo de una carrera ha vivido. En mi caso me siento un afortunado en todos los sentidos. En mi primera etapa en el Betis viví años maravillosos. El presente lo miro también con una ilusión y un optimismo que creo que me hace estar ilusionado y contento de seguir estar trabajando. Nos queda por delante años maravillosos. Vamos a fortalecer este club por la estabilidad que tiene. Vamos a aspirar a lo que todos deseamos".

Sueños en 2018: "Creo que al final los sueños siempre se sueñan por lo alto. Siempre le pido que de alguna manera sigamos creciendo más de lo grande que ya es este club. Tenemos retos importantes. Tenemos una estabilidad que nos va a hacer crecer. Este es el reto. Hablo desde dentro del campo que es dondp uedo seguir disfrutando".

Reto personal: "Las cifras son cifras. Yo como futbolista y de alguna manera lo que quiero es ser uno más. Sumar en todos los sentidos y que al final veamos un Betis grande que aspire a cosas importantes. Para eso trabajamos y yo lo he vivido y lo que quiero es volver a vivir. Hemos empezado bien la temporada, al final esto es una carrera de fondo y veremos dónde podemos estar. El reto personal es ayudar a que el equipo crezca".

Futuro: "Me encantaría ser presidente del Betis (risas). Lo dije sin ninguna intención ni nada, más allá de estar por y para el Betis. Si hace falta lo seré y si no estar vinculado por este club como ha dicho mi presidente".

Accionista: "Volví con una idea y un objetivo que era disfrutar de estos últimos años. No pensaba renovar porque cuando estás en esta etapa es más complicado. Entonces por eso me siento orgulloso de la renovación que vuelvo a tener con el club de mi vida. Que siga disfrutando y jugando y estar ahí. Es lo que me mantiene vivo. En referencia a las acciones me tiré de cabeza porque cuando hable con el presidente yo tambien vi de alguna manera devolverle al Betis todo lo que el Betis me ha dado a mi".

Derbi: "Sería maravilloso empezar el año con una victoria en un derbi. Se verá un gran derbi. Este año va a haber derbi, como dijo Lorenzo. Vamos a poner un cien por cien para sacarlo adelante. Queremos darle una alegria inmensa al los béticos".

Montella: primer año fue dificl para mi. El segndo año lo pude sifrutssr mucho. Conocer la liga italiana y jugarla. Los entrenadores italianos son muy tacticos, basan mucho la filosofia en eso. Tienen cosas parecidas.

Dos años de contrato: "Quería tres, pero no pudo ser (risas). En ese aspecto estaba claro. Yo cuando llegué siempre dije que mientras siga disfrutando voy a estar y cuando ya vea el momento de irme ya veremos, pero no pienso en nada más que cumplir los años y disfrutar".

Derbis, recuerdo: "Me quedaria con el primero, que disuté en Segunda. Creo que empatamos uno a uno y por el primero, por lo que significaba, lo recuerdo con mucho cariño. Montella verá lo que significa este partido para toda Sevilla".