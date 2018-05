Setién: el reto de gestionar el futuro

El Betis, con el empate en el derbi del pasado sábado, se aseguró la sexta plaza de forma matemática, pero aún tiene opciones de lograr la quinta, algo que le haría percibir una mayor cantidad (6,8 millones de euros más que si acabara sexto) por disputar la Liga Europa. Y ese aspecto mira Quique Setién de cara al encuentro de la última jornada de Liga ante el Leganés en Butarque, como dejó claro ayer en los medios oficiales del club verdiblanco: "Salvo lo que pueda suponer económicamente ser quinto o sexto, el objetivo en principio no era tal y lo hemos conseguido a falta de una semana. Afrontaremos los partidos desde una perspectiva más tranquila, pero no relajada. Ojalá podamos sumar otra victoria, que siempre es bueno".

Metido en el futuro, el preparador cántabro piensa ya en cómo será la próxima temporada, en la que tendrá que saber gestionar bien el equipo al disputar el Betis tres competiciones: "Esto para mí va a ser nuevo. Intuyo que será una situación complicada. Me imagino un viaje desde Tiflis el jueves por la noche y vas a llegar a las cinco de la mañana o al día siguiente y el domingo tienes que competir. No te da tiempo a preparar bien los partidos. Esta situación, si se prolonga en el tiempo, no sabes en qué medida te va a afectar físicamente, si los resultados te van a afectar de una competición a la otra. No sabes en que situación vas a tener a la plantilla, porque como nos pase con las lesiones como esta temporada nos podemos poner a temblar. Pero hay que sobreponerse a lo que nos venga. Lo iremos viendo sobre la marcha e intentaremos poner remedio antes de empezar".

En cuanto a los objetivos para el curso venidero, Setién se centra en el partido a partido antes de marcarse una meta exacta: "No soy adivino ni sé si vamos a quedar los cuartos o los octavos, ni el nivel del resto de equipos, ni contra quién vamos a competir. Habrá ocho o 10 equipos del mismo nivel y tendrás que competir con ellos, quitando a los tres o cuatro que siempre están arriba. Se puede garantizar que el equipo tendrá una línea de rendimiento, puedes perder tres partidos seguidos porque puede pasar. Vamos a ir disfrutando del campeonato y asumir algunos errores y derrotas impensables como la del Cádiz". No obstante, se muestra optimista por el momento que vive el Betis a nivel deportivo e institucional: "La estabilidad y el orden me invitan a pensar en positivo, detrás hay un club estable y sensato, una comunión general de ir todos en el mismo camino. Estoy muy ilusionado con el comienzo de la próxima temporada".

También se mostró feliz Setién por el hecho de que, a pesar de las críticas recibidas, los béticos han reconocido su trabajo: "Todo el mundo está perdonado, incluso los que en diciembre querían que nos fuéramos. Siempre me ha encantado poder convencer a los que no nos creen. Sí que hay algunas actitudes que molestan más porque hay falta de respeto, pero estamos agradecidos a la mayoría de los aficionados y al club. Esperemos poder seguir disfrutando y seguir siendo felices como lo estamos siendo".

"Ahora la gente entiende que el portero retenga el balón, llegar a la victoria con nuestra idea, aunque haya cosas que salgan mal", concluyó Setién.