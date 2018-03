La Aemet y el Consejo mantendrán una reunión la próxima semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla mantendrán una reunión durante la próxima semana en la que tratarán toda la operativa de cara a la Semana Santa, en la que, por primera vez y atendiendo a la Ley de Precios Públicos y Tasas, las cofradías tendrán que abonar 50 euros más IVA si quieren obtener una atención detallada. Así lo ha confirmado a este periódico Luis Fernando López Cotín, delegado de la Aemet en Andalucía. Por su parte, fuentes del Consejo han asegurado que todavía no han recibido la carta enviada desde los servicios centrales la Aemet en la que comunican esta novedad.

Aunque la Ley de Precios Públicos y Tasas se aprobó en 2015, no será hasta este año cuando se aplique. En cualquier caso, López Cotín ha aseverado que afecta a todos los usuario de España, no solo las las hermandades, y que los 50 euros corresponden al pago de los “costes marginales del servicio”. El delegado de la Aemet, además, ha asegurado que tantos las hermandades como cualquier usuario tienen toda la información disponible y detallada en la página web de la Aemet: “La información está ahí. Viene detallada por horas. No porque nos llamen vamos a poder ampliar esa información que es gratuita y está disponible de manera amplia y detallada en la página web. No podemos detallar qué pasará en un barrio determinado”.

López Cotín, además, ha añadido que la Aemet es proactiva a la hora de difundir las predicciones mediante canales como Twitter, donde la cuenta de Aemet Sevilla tiene más de 23.700 seguidores. Por su parte, desde el Consejo han declinado valorar este asunto hasta recibir la comunicación y analizarla.

Ante la proximidad de la Semana Santa, la Aemet ha remitido una carta a las cofradías, hermandades y Consejos de toda España para informar del cobro de un servicio previsto en el reglamento de esta agencia conforme a la ley aprobada en 2015.

Esta tarifa -cincuenta euros más IVA al día y por cofradía- aunque fue aprobada en 2015, todavía no había sido aplicada en la Semana Santa de Sevilla, donde en 2016 y 2017 obtuvieron información detallada sin tener que satisfacer ningún pago.

En su carta, la AEMET aclara que no cobra por una previsión meteorológica, de acceso universal y gratuito a través de su página web, sino por una información más detallada, por horas incluso, que precisan las cofradías para salir en sus procesiones diarias, también para salvaguardar del viento y la lluvia tallas e imágenes religiosas de incalculable valor.