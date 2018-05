Abogados de familia piden reflexión tras la sentencia de 'la Manada'

La Asociación Europea de Abogados de Familia envió ayer un comunicado para reclamar una seria reflexión social y política tras el revuelo provocado por la sentencia de la Manada, en la que los magistrados integrantes de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra han resuelto la acusación por agresión sexual contra los cinco acusados.

La Asociación Europea de Abogados de Familia denuncia "la manipulación social que algunos grupos de presión ideológica están ejerciendo con total desconocimiento de nuestro Código Penal". Y explican que ha sido común en estos días escuchar que la conducta juzgada debería considerarse como violación, "a pesar de que en nuestro Código Penal la conducta socialmente conocida como violación no esté recogida con tal nombre, por lo que el debate social ya se inicia de una forma completamente viciada". Los abogados dicen que "estas mismas asociaciones de género actúan sólo por intereses ideológicos, y no en defensa de las víctimas, han guardado escrupuloso silencio sobre otros asuntos de igual entidad si no más grave".