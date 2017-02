Ana Casas, oncóloga y afectada: “Un consejo: no tener miedo ni sentirse como una víctima”

“En el cáncer, la misma palabra no da lugar a equívocos. Desde que te detectan un cáncer sabes lo que tienes y debes afrontarlo”. El cáncer siempre ha estado presente en la trayectoria profesional y vital de Ana Casas, oncóloga especialista en cáncer de mama y afectada por esta enfermedad. “Todos los cánceres son diferentes a nivel biológico. Cada persona es única y tiene un cáncer especial, distinto al de las demás. Y también, como persona, reacciona diferente. Nunca un paciente debe compararse con los demás porque el cáncer no es una única enfermedad sino más de 100 enfermedades distintas y cada persona además es única en su comportamiento interior”. Entre sus consejos como experta, la doctora Casas, a otras mujeres diagnosticadas: “aceptarlo y no sentirse nunca víctima. Si te sientes víctima vas a pasarlo mucho peor. Nunca debes plantearte la, por desgracia, frecuente y famosa pregunta ¿por qué me ha pasado esto? ¿por qué me tenía que pasar a mí? Eso te hace víctima innecesariamente y lo vas a pasar peor. Y no tener miedo. Hoy en día hay muchos tratamientos para combatir el cáncer, las cosas están cambiando”.

La especialista destaca el apoyo familiar y del movimiento asociativo: “buscar apoyo en la familia y en otras personas. Las pacientes podemos ayudarnos mucho unas a otras. Por eso hemos creado la Fundación Actitud frente al Cáncer y el Grupo Creamos Lazos frente al Cáncer de Mama”. Ana Casas también tiene consejos dirigidos a los gobiernos y responsables sanitarios: “los pacientes necesitan espacios donde se puedan sentir seguros y acompañados. Ante una enfermedad como el cáncer se sienten mejor cuando su familia está junto a ellos; en espacios como los Hospitales de Día, por ejemplo, a la mayoría de pacientes les gusta estar acompañados. ¿Por qué negar algo que cuesta tan poco? Es importante dar más tiempo a los profesionales; evitar la masificación de las consultas y reconocer su trabajo.

Trabajar en Oncología es duro. Los oncólogos debemos atender a pacientes con graves problemas físicos y emocionales, a sus familiares y muchas veces tenemos que hacerlo contrarreloj. Esto afecta mucho mucho nuestras emociones y quema mucho a los profesionales”. La doctora Ana Casas ha coordinado, con la colaboración con el Colegio de Médicos de Sevilla, una jornada de puertas abiertas y una mesa redonda en la sede de la institución colegial que contará hoy, en el Día Mundial, con expertos. Entre otros muchos participará el doctor Aleix Prat, jefe de Oncología Médica del Clinic de Barcelona e investigador de reconocido prestigio en cáncer de mama.